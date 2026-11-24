El desalojo de María del Carmen Abascal, de 87 años, a quien sacaron de su casa en una camilla, llevó a millones de españoles a salir a las calles para protestar contra los altos costos de la vivienda.

Desde entonces, una ola de manifestaciones en todo el país, incluida una huelga general a principios de este mes en la que participaron más de tres millones de personas, ha paralizado al Gobierno y obligado al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

A pocos días de que los españoles acudan a las urnas, las encuestas muestran una contienda muy reñida, sin un claro favorito.

Sin embargo, los mercados de predicción apuntan a un resultado más claro y alimentan el temor de que una coalición necesite el apoyo de Vox, el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal, para llegar al poder, lo que supondría el regreso de la extrema derecha al Gobierno por primera vez desde el fin de la dictadura de Franco.

open image in gallery El desalojo de María del Carmen Abascal, antes de su fallecimiento, desató protestas multitudinarias por la crisis de vivienda en España ( Getty )

Así está la contienda: encuestas frente a mercados de predicción

Según las encuestas recientes recopiladas por POLITICO, la intención de voto muestra un empate técnico entre el Partido Popular (PP), de centroderecha, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Pedro Sánchez, con cerca del 30 % de apoyo cada uno, mientras que Vox, de extrema derecha, se mantiene en un cómodo tercer puesto con alrededor del 18 %.

Los resultados reflejan un electorado profundamente desencantado, motivado más por el deseo de sacar del poder al Gobierno actual o de impedir, mediante el voto estratégico, que la extrema derecha entre como socio minoritario en una coalición, que por el entusiasmo hacia algún líder en particular.

En Polymarket, una plataforma de predicción basada en criptomonedas donde los participantes han apostado millones de dólares sobre el resultado electoral, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene entre un 88 % y un 93 % de probabilidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno español, frente a un 7 % a 11 % para Sánchez y apenas un 1 % para Santiago Abascal, líder de Vox.

La gran diferencia entre las encuestas y las probabilidades de los mercados de predicción se explica por la distribución de escaños en el Parlamento español, que favorece la llegada al poder de una coalición de derecha, aunque no se espera que Abascal asuma la presidencia.

Según el sistema electoral español, el PP y Vox podrían conseguir una mayoría suficiente para gobernar en el Congreso de los Diputados, compuesto por 350 escaños, si suman alrededor del 48 % de los votos. Los participantes de Polymarket asignan a este escenario una probabilidad del 86 %.

Mientras tanto, el bloque progresista español llega a las elecciones del domingo dividido por disputas internas que le han impedido reeditar la alianza que permitió a Sánchez mantenerse en el poder en 2023.

¿Qué motiva a los votantes?

La encuesta de POLITICO, realizada por PF Global entre el 15 y el 17 de noviembre, revela que el electorado español está profundamente dividido ante las principales crisis que atraviesa el país.

Alrededor de uno de cada tres españoles señaló que el costo de vida será un factor decisivo a la hora de votar, seguido de la inmigración, la vivienda, la atención médica y la corrupción, en ese orden.

Casi un tercio de los encuestados afirmó que uno de sus principales motivos para votar es sacar a Sánchez del poder, una postura que comparte cerca del 60 % de los posibles votantes del PP y Vox.

Asimismo, casi un tercio del electorado aseguró que votará de forma estratégica para impedir que un partido rival llegue al Gobierno.

Cuando se les preguntó en qué partido confiaban más para combatir la corrupción política, la respuesta más frecuente fue “ninguno”.

Los principales candidatos y sus propuestas

Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español – PSOE)

open image in gallery Sánchez ha enfrentado importantes obstáculos en los últimos años ( AFP/Getty )

Al frente del último gran Gobierno socialista de la Unión Europea, el presidente español, de centroizquierda y con una postura europeísta, centra su campaña en la defensa de las políticas sociales, la salud pública y las reformas progresistas, al tiempo que advierte sobre el riesgo de que la extrema derecha regrese al Gobierno por primera vez en décadas.

Sin embargo, tras ocho años en el poder, su mensaje ha quedado eclipsado por las presiones inflacionarias, las investigaciones por corrupción que involucran a su familia y el fracaso de su paquete de medidas de apoyo a la vivienda en el Parlamento en octubre.

Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular – PP)

open image in gallery El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha generado preocupación ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con Vox, el partido de extrema derecha ( AP )

Con una postura conservadora de centroderecha, moderada y pragmática, Feijóo promete recuperar la estabilidad institucional, reducir los impuestos, reforzar los controles fronterizos y poner fin a la polarización política que ha caracterizado al Gobierno de Sánchez.

Aunque el expresidente de la comunidad autónoma de Galicia insiste en que aspira a gobernar sin aliados, sigue bajo presión ante la posibilidad de que deba ceder ministerios a Vox para conseguir la mayoría necesaria y llegar a La Moncloa.

Santiago Abascal (Vox)

open image in gallery Santiago Abascal ha centrado su campaña en duras propuestas contra la inmigración ( AFP/Getty )

Al frente de la extrema derecha ultranacionalista española, Abascal ha basado su campaña en estrictas medidas contra la inmigración, que incluyen deportaciones masivas, la “remigración” y políticas que dan prioridad a los ciudadanos españoles.

Más que aspirar a la presidencia del Gobierno, Vox busca aprovechar un sólido tercer puesto en las elecciones para convertirse en una fuerza decisiva en la formación de Gobierno y asegurar su participación en una coalición con el PP.

Ada Colau (Frente Amplio)

open image in gallery La dirigente de izquierda española Ada Colau busca movilizar a los votantes contra la posible llegada de un Gobierno de derecha ( Reuters )

La exalcaldesa de Barcelona asumió el liderazgo de una alianza progresista renovada, que reúne a Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, después de que las disputas internas dividieran al conjunto de la izquierda.

Con una propuesta política situada más a la izquierda que la de Sánchez, Colau centra su campaña en una “revolución del alquiler” para hacer frente a la crisis de vivienda en España, así como en reforzar la protección de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+ ante la posible llegada de un Gobierno de derecha.

Traducción de Leticia Zampedri