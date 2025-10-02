Dos vuelos de Delta colisionan en LaGuardia, Nueva York, y uno pierde parte de un ala en el impacto

Dos aviones de Delta Air Lines colisionaron la noche del miércoles en una calle de rodaje del aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, se trató de una “colisión a baja velocidad” entre un avión que llegaba desde Charlotte, Carolina del Norte, y otro que estaba programado para despegar rumbo a Roanoke, Virginia.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó a The Independent que el choque entre los vuelos Endeavor Air 5047 y 5155 —operados por la subsidiaria de Delta— se produjo poco antes de las 10 p. m., hora del Este.

Una auxiliar de vuelo sufrió una lesión en la rodilla y fue trasladada a un hospital después de recibir atención médica en el lugar, informó la Autoridad Portuaria.

En una comunicación por radio registrada por el portal LiveATC.net y citada por CNN, el piloto del vuelo 5047 reportó al controlador de tierra: “Tenemos dos CRJ en la calle de rodaje M que colisionaron. Su ala derecha golpeó nuestro morro y las ventanas de la cabina”.

Por su parte, Delta emitió un comunicado: “Trabajaremos con todas las autoridades pertinentes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y de nuestro personal está por encima de todo. Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta experiencia”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó a The Independent que ya abrió una investigación sobre el incidente.

En el vuelo 5155 viajaban 32 personas —28 pasajeros y cuatro tripulantes—, mientras que en el vuelo 5047 iban 61 personas —57 pasajeros y cuatro tripulantes—.

En un video difundido por CBS, se muestra a un piloto informando a los pasajeros por el intercomunicador: “Parece que un avión ha colisionado con nosotros”.

La Autoridad Portuaria aclaró a otros medios que “no hubo impacto en las operaciones aeroportuarias”.

Por su parte, Delta Air Lines emitió un comunicado en el que señaló: “Nuestros equipos en el centro de operaciones de Nueva York-LaGuardia están trabajando para garantizar la atención de nuestros clientes, después de que dos aviones de Delta Connection, operados por Endeavor Air, se vieran implicados en una colisión a baja velocidad durante el rodaje”.

