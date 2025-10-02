Fiscales piden más de 11 años de prisión para Sean "Diddy" Combs

Testigos clave contra Sean "Diddy" Combs, incluida su exnovia de mucho tiempo Casandra "Cassie" Ventura, han instado a un juez federal a rechazar la indulgencia para el magnate del hip hop en su sentencia el viernes, diciendo que temen por su seguridad si es liberado.

Los fiscales incluyeron cartas de la cantante de R&B Cassie, sus padres y otras cuatro personas en una presentación escrita el martes mientras con la que buscaron que Combs fuera sentenciado a al menos 11 años y tres meses de prisión por su condena por dos cargos relacionados con prostitución.

Notablemente ausente estaba la voz de una exnovia que testificó bajo el seudónimo de Jane. Al igual que Cassie, dijo que Combs la sometió durante varios años a actos sexuales de varios días impulsados por drogas con trabajadores sexuales masculinos que Combs observaba y a menudo filmaba.

El martes por la noche, el juez Arun Subramanian negó la solicitud de Combs de anular su condena, rechazando el argumento de sus abogados de que era un pornógrafo aficionado, no involucrado en prostitución, y que el veredicto de culpabilidad viola sus derechos de la Primera Enmienda.

"La actividad ilegal no puede ser blanqueada en actividad protegida constitucionalmente", escribió Subramanian. Llamó a la filmación de Combs "incidental", señalando evidencia del juicio que mostró que no solía dar aviso o pedir consentimiento para filmar, como lo haría un productor de cine.

Algunos de los que presentaron cartas expresaron su decepción de que un jurado exonerara a Combs, de 55 años, de los cargos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida, dejando su condena por dos cargos menores de la Ley Mann derivados del comercio interestatal relacionado con la prostitución.

"Si hay algo que he aprendido de esta experiencia, es que las víctimas y los sobrevivientes nunca estarán seguros", escribió Cassie, quien testificó durante cuatro días en el juicio de Combs, describiendo numerosos asaltos que la dejaron con moretones y traumatizada.

Dijo que tenía 19 años cuando Combs "usó violencia, amenazas, sustancias y control sobre mi carrera para atraparme en más de una década de abuso".

Una exasistente personal, quien testificó bajo el seudónimo de "Mia" argumentando que Combs la violó en 2010, pidió a Subramanian que impusiera una sentencia "que tenga en cuenta el peligro continuo que mi abusador representa para mí y para otros".

"La riqueza, el poder y la fama del acusado no deberían colocarlo por encima de la ley", dijo.

La ex empleada de Combs, Capricorn Clark, quien testificó que un Combs armado la obligó a acompañarlo cuando irrumpió en la casa del rapero Kid Cudi en 2011, sugirió que se beneficiaría de pasar tiempo en prisión.

"La última esperanza es que usted nos proporcione justicia", le dijo al juez. "Realmente creo que cumplir más tiempo salvará la vida de Puff, ya que el tiempo lejos de su dinero, drogas y poder es el único castigo que reconocerá".

El estilista Deonte Nash dijo que no espera que Combs esté en la cárcel para siempre, pero estaba "rezando por una sentencia que permita a las víctimas sanar y anime al Sr. Combs a cambiar genuinamente".

Combs "ha dejado un largo rastro de víctimas, muchas de las cuales aún viven con miedo", escribió Nash.

Jourdan-Cha'Taun Atkinson, chef personal de Combs de 2007 a 2010, dijo que estaba lista para testificar, pero los fiscales la retiraron en el último momento. Dijo que agentes federales le entregaron un citatorio en marzo de 2024 y Combs lo supo en dos semanas, ofreciéndose a cubrir sus honorarios legales.

"Estaba extremadamente aterrorizada", escribió. "Porque, ¿cómo supo Sean Combs que me habían contactado?"

Pidiendo la sentencia máxima, dijo que conocía a Combs "como un hombre muy peligroso y vengativo. Con una larga memoria y un gusto por la venganza".

Los abogados de Combs han solicitado no más de 14 meses de prisión, lo que lo liberaría casi de inmediato. Argumentan que Combs ha sufrido lo suficiente durante sus casi 13 meses en una cárcel federal de Brooklyn.

Combs se ha convertido en un hombre cambiado en la cárcel, dijeron. Ha estado bajo constante vigilancia por suicidio y ha aprendido a reaccionar con calma ante amenazas, incluso cuando se enfrenta a un arma blanca. Dijeron que Combs ha comprendido que su uso excesivo de drogas, algunas recetadas por médicos, había contribuido a su violencia.

Cassie escribió que tiene pesadillas y recuerdos recurrentes diarios y requiere atención psicológica para sobrellevarlo.

"Mis preocupaciones de que Sean Combs o sus asociados vengan tras de mí y mi familia son mi realidad", dijo Cassie. "De hecho, he mudado a mi familia fuera del área de Nueva York y me mantengo lo más privada y callada posible porque tengo mucho miedo de que si él queda libre, sus primeras acciones serán una rápida represalia hacia mí y otros que hablaron sobre su abuso en el juicio".

The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Cassie.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.