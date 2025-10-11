Costa de Marfil arresta a 237 manifestantes en medio de tensiones antes de elecciones presidenciales

Al menos 237 personas fueron arrestadas el sábado en Costa de Marfil durante una protesta contra lo que los activistas llamaron la tendencia autoritaria del país, informó un comunicado del Ministro del Interior y Seguridad en la televisión nacional.

Los manifestantes informaron sobre el uso de gases lacrimógenos y barricadas improvisadas cerca del inicio planeado de la marcha.

Costa de Marfil, una nación de 32 millones de habitantes y la mayor economía de África Occidental francófona, tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en dos semanas. A principios de este año, cuatro figuras principales de la oposición, incluidos el ex presidente Laurent Gbagbo y el ex director ejecutivo de Credit Suisse Tidjane Thiam, fueron inhabilitados por la comisión electoral.

El presidente Alassane Ouattar, quien está en el poder desde 2010, anunció su intención de postularse para un cuarto mandato a principios de este año, en un movimiento controvertido tras un cambio constitucional en 2016 que eliminó el límite de mandatos presidenciales.

El día antes de la protesta, el prefecto de Abiyán declaró que todas las marchas en la capital el sábado eran ilegales debido a la necesidad de mantener el orden durante el período electoral.

"Todas estas personas tendrán que rendir cuentas por sus acciones", afirmó el general Vagondo Diomandė, el Ministro del Interior y Seguridad.

Las elecciones en Costa de Marfil suelen estar plagadas de tensión y violencia. Cuando Ouattara anunció su candidatura para un tercer mandato, varias personas murieron en la violencia electoral.

Ouattara es el último de un número creciente de líderes en África Occidental que permanecen en el poder cambiando los límites constitucionales. Justificó su decisión de postularse nuevamente diciendo que Costa de Marfil enfrenta desafíos de seguridad, económicos y monetarios sin precedentes que requieren experiencia para gestionarlos eficazmente.

Durante la última década, grupos vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico se han estado expandiendo desde la región del Sahel hacia los estados costeros más prósperos de África Occidental, como Costa de Marfil, Togo y Benín.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.