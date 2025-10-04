Milicianos atacan importante prisión en Mogadiscio tras levantamiento de bloqueos viales

Explosiones e intensos disparos estallaron el sábado cerca del palacio presidencial de Somalia, en un ataque de un grupo armado que tenía como objetivo una importante prisión, unas horas después de que el gobierno federal levantara los bloqueos de carreteras que habían estado en vigor durante años en la capital.

Residentes del distrito de Bondhere, en el centro de Mogadiscio, informaron haber escuchado explosiones y disparos y ver humo saliendo de la prisión, que también sirve como sede de la unidad de inteligencia regional.

Hibo Mohamed, que reside en el lugar, dijo por teléfono a The Associated Press: “Estamos realmente asustados. La ciudad había estado tranquila durante meses, pero ahora todos han vuelto a sentirse nerviosos ”.

El grupo rebelde al-Shabab, vinculado a Al Qaeda y con base en Somalia, se atribuyó la responsabilidad del ataque, afirmando que había liberado a varios prisioneros.

Hasta el momento, el gobierno no ha comentado sobre el ataque, y las llamadas telefónicas y hasta el sábado, los mensajes a las autoridades no habían sido respondidos.

Los medios estatales de Somalia informaron que los rebeldes utilizaron un vehículo disfrazado para parecerse a los de las fuerzas de seguridad de la unidad de inteligencia, y que los soldados repelieron el ataque y mataron a varios de ellos.

El ataque tuvo como objetivo la prisión de Godka Jilacow, que fue atacada previamente en 2014 cuando milicianos de al-Shabab detonaron un coche bomba suicida en la puerta antes de asaltar el complejo en un intento de liberar a los detenidos. Las fuerzas somalíes repelieron a los agresores en esa ocasión, pero al menos una docena de personas murieron.

El ataque del sábado ocurrió pocas horas después de que el gobierno federal levantara varios bloqueos de carreteras de larga data en Mogadiscio. Las barreras habían sido colocadas hace años para proteger sitios gubernamentales críticos, pero muchos residentes argumentaron que obstruían el tráfico y el comercio.

Las fuerzas de seguridad acordonaron rápidamente las carreteras que conducen al lugar, mientras las ambulancias acudían velozmente al área. Hasta el momento se desconoce el número de víctimas.

Mogadiscio había estado relativamente tranquila en los últimos meses, ya que las fuerzas gubernamentales, respaldadas por milicias locales y tropas de la Unión Africana, han expulsado a los combatientes de al-Shabab de varias áreas en el centro y sur de Somalia.

