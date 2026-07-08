Hallan ejemplares de especie marina que se creía extinta frente a costas de California

Una extraña especie multicolor del océano Pacífico, que se creía extinta debido a una enfermedad devastadora, ha sido redescubierta en las aguas del norte de California, EE. UU.

Científicos localizaron 18 estrellas de mar conocidas como “estrellas girasol” (una de las especies de estrellas de mar más grandes de la Tierra, con una longitud de más de un metro), en las aguas del Santuario Marino Nacional de Greater Farallones el verano pasado, según anunció este mes la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.).

“Esta es una noticia prometedora, ya que las estrellas de mar sufrieron una mortandad masiva hace diez años como resultado de la enfermedad del desgaste de las estrellas de mar durante la mayor epidemia marina jamás registrada, que también devastó los bosques de algas marinas”, dijeron los Santuarios Marinos Nacionales de la agencia en un comunicado.

Tras años de investigar la enfermedad que acabó con seis mil millones de estrellas entre 2013 y 2017, los investigadores afirman ahora que la responsable es una bacteria llamada Vibrio pectenicida, aunque todavía están estudiando qué es lo que impulsa su propagación en los invertebrados marinos.

open image in gallery Una estrella de mar girasol gigante se desplaza por el arrecife bajo el agua en la playa estatal de Point Dume, en California. Aunque en su día se creía que se habían extinguido, los científicos han encontrado estrellas de mar girasol en las aguas del norte de California ( Consejo de Protección Oceánica de California )

“Cuando perdemos miles de millones de estrellas de mar, eso realmente cambia la dinámica ecológica”, dijo Melanie Prentice, ecóloga evolutiva del Instituto Hakai y de la Universidad de Columbia Británica, en un comunicado.

“En ausencia de las estrellas girasol (Pycnopodia helianthoides), las poblaciones de erizos de mar aumentan, lo que implica la pérdida de bosques de algas marinas, y esto tiene amplias repercusiones para todas las demás especies marinas y los seres humanos que dependen de ellas. Por lo tanto, la pérdida de una estrella de mar va mucho más allá de la pérdida de esa sola especie”, explicó.

Selvas submarinas

Utilizando entre 16 y 24 brazos y la capacidad de desplazarse un metro por minuto, las estrellas de mar girasol se alimentan de los erizos de mar morados que consumen algas marinas.

open image in gallery Se observa un bosque de algas marinas frente a la costa de California. Los bosques de algas marinas son hábitats fundamentales para cientos de especies ( Chad King/Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterrey/NOAA )

Lamentablemente, la mortandad de estrellas de mar girasol provocó que los erizos de mar devastaran los bosques de algas marinas en las islas Farallones, lo que conllevó una pérdida del 90 % del hábitat, según señaló la NOAA.

Asimismo, desde la organización sin ánimo de lucro National Wildlife Federation se explicó que los bosques de algas marinas que se extendían, en EE. UU., desde Alaska hasta la frontera con México, eran un hábitat fundamental para las estrellas de mar, las nutrias marinas, los tiburones y otras casi 800 especies clave que contribuían a mantener los ecosistemas oceánicos y la cadena alimentaria.

También luchan contra el cambio climático provocado por el ser humano, que ha calentado las aguas oceánicas a niveles récord y ha causado masacres durante las olas de calor marinas. Según la organización benéfica Kelp Forest Alliance, una hectárea de bosque absorbe 40 toneladas anuales de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que calienta la atmósfera.

Sin embargo, los bosques aún enfrentan consecuencias del cambio climático e impactos como el fenómeno climático de Súper El Niño de este año y las futuras olas de calor marinas pueden obstaculizar aún más el crecimiento y la supervivencia de las algas marinas, según la NOAA.

La recuperación de las estrellas de mar podría ser una herramienta potencial para la recuperación de los bosques de algas marinas, según sugirió Sarah Gravem, de la Universidad Estatal de Oregón, en 2023.

Por eso, este descubrimiento ofrece “esperanza”, según ha declarado la NOAA.

open image in gallery Un científico documenta la evolución de la enfermedad del desgaste de las estrellas de mar en diferentes especies de estas. La enfermedad ha acabado con la vida de miles de millones de ejemplares ( Santuarios Marinos Nacionales de la NOAA )

Resurrección

Las enormes estrellas de mar fueron descubiertas durante el primer evento de buceo “Pycnopalooza” de la Universidad Estatal de Sonoma, y los investigadores recolectaron tejidos genéticos, muestras de agua y datos ecológicos que podrían ayudar en los esfuerzos de repoblación, según dijo el buceador Pat Webster en una publicación en redes sociales.

“Para quienes las habían visto antes de la enfermedad del desgaste, debió haber sido como ver a un viejo amigo, pero yo me sentí más como un paleontólogo atónito al ver un dinosaurio”, dijo Tyler Mears, buzo de la NOAA que formaba parte de la expedición.

¿Cómo podría ser la repoblación en el futuro? Es una buena pregunta.

Investigadores del Acuario Birch de San Diego ya han logrado criar larvas de estrella de mar girasol en sus laboratorios. Según la NOAA, el cruce de especies también es una posibilidad, lo que ayudaría a crear estrellas de mar más resistentes a las enfermedades y al calentamiento de los océanos.

Pero puede haber otras estrategias que funcionen, como combinar las estrellas girasol con bacterias y algas beneficiosas. Se ha demostrado que esto funciona con los corales.

open image in gallery Las estrellas de mar girasol se consideran una especie amenazada. Los expertos federales estadounidenses afirman que siguen trabajando en una propuesta para incluir a estos animales en la lista de especies amenazadas en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción del país ( NOAA )

“Cada mes surge información nueva”, afirmó Ashley Kidd, directora del programa de conservación del Laboratorio Sunflower Star de Monterrey, California. Agregó: “Ahora contamos con las herramientas, los recursos y el conocimiento necesarios para resolver estos problemas”.

Según el Centro para la Diversidad Biológica, una organización sin fines de lucro, el Servicio Nacional de Pesca Marina del Gobierno de Trump no cumplió con el plazo para ofrecer protección a esta especie en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. El grupo ha demandado a la Administración.

“La inclusión en la lista ayudará a reducir las amenazas al hábitat de la estrella de mar derivadas de la contaminación del agua, el dragado, la protección de la costa y otros proyectos de desarrollo costero que podrían llevar a la especie a la extinción. También proporcionará a la especie un plan de recuperación”, escribió el centro en un comunicado.

El Servicio Nacional de Pesca Marina de la NOAA (SNPM) declaró a The Independent que el trabajo de la agencia sobre la propuesta para incluir a la estrella de mar girasol en la lista de especies en peligro de extinción según la Ley de Especies en Peligro de Extinción aún no se ha completado.

“El SNPM sigue optimizando sus recursos disponibles para priorizar la investigación y las acciones esenciales para abordar las responsabilidades relacionadas con la gestión pesquera y la protección de las especies en peligro de extinción”, declaró Rachel Hagar, jefa del equipo de Asuntos Públicos de la NOAA. Añadió: “La NOAA mantiene su compromiso de proporcionar información, investigación y recursos que beneficien al público estadounidense y garanticen la resiliencia económica y ambiental de nuestra nación”.

Traducción de Sara Pignatiello