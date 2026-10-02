El tiempo es una ilusión: la alucinante teoría cuántica que defiende un grupo de investigadores

Una nueva teoría sugiere que el tiempo podría no ser un aspecto fundamental de nuestro universo, sino más bien una ilusión creada por el entrelazamiento cuántico.

El entrelazamiento cuántico ocurre cuando las partículas se interconectan de tal manera que el estado de una influye instantáneamente en el estado de otra, sin importar la distancia.

Según esta teoría, la percepción del tiempo surge del entrelazamiento de los objetos con un reloj de referencia. En consecuencia, sin este entrelazamiento, el universo se vería estático e inmutable para un observador externo.

Esta idea desafía las visiones tradicionales moldeadas por la relatividad general, donde el tiempo está entrelazado con el tejido del espacio y es influenciado por la gravedad.

Sin embargo, en el ámbito de la mecánica cuántica, el tiempo no muestra la misma flexibilidad. Los investigadores sostienen que conciliar estas dos perspectivas requiere repensar la naturaleza fundamental del tiempo.

La teoría enfrenta varios retos, entre ellos cómo comprobar sus propuestas de manera empírica ( Getty/iStock )

A pesar de sus intrigantes implicaciones, esta teoría enfrenta varios retos, entre ellos cómo comprobar estos conceptos de manera empírica. A medida que evoluciona la comprensión de la mecánica cuántica y su relación con nuestro mundo macroscópico, esta teoría podría aportar nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la realidad y del tiempo mismo.

El investigador Alessandro Coppo, del Consejo Nacional de Investigación de Italia, y sus colegas, han explorado esta idea, proponiendo que el tiempo podría surgir de las interacciones cuánticas a un nivel fundamental.

Sus hallazgos, publicados en la revista Physical Review A, sugieren que nuestra experiencia del tiempo podría ser un subproducto de los procesos cuánticos en lugar de un aspecto fundamental de la realidad. Esta teoría, aunque aún se encuentra en sus etapas iniciales, abre nuevas vías para comprender la naturaleza del tiempo y su papel en el universo.

“Durante siglos, el tiempo ha formado parte de la física como un ingrediente esencial que no debe cuestionarse. Está tan profundamente arraigado en nuestra concepción de la realidad que la gente pensaba que no era necesaria una definición del tiempo”, afirma Coppo, y añade: “En cambio, nosotros creemos que la naturaleza es genuinamente cuántica”.

Las implicaciones de esta teoría son profundas, ya que sugiere que el tiempo, tal como lo percibimos, podría no ser una constante universal, sino más bien una construcción que surge de interacciones cuánticas más profundas.

Esto podría conducir a una nueva comprensión de cómo funciona el universo tanto a nivel macroscópico como microscópico, y potencialmente cerrar las brechas entre la mecánica cuántica y la relatividad general.

[Este artículo se publicó por primera vez en 2024]

Traducción de Sara Pignatiello