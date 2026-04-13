Científicos logran una nueva medición de la expansión del universo y descubren un gran misterio cósmico

Los científicos realizaron una de las mediciones más precisas hasta ahora de la velocidad a la que se expande el universo, pero el resultado solo profundizó el misterio.

Desde hace años, los astrónomos intentan resolver la llamada “tensión de Hubble”, una discrepancia que surge porque existen dos métodos distintos para medir la tasa de expansión del universo y ambos producen resultados diferentes.

Uno de esos métodos analiza la radiación cósmica de fondo de microondas, el resplandor que quedó tras el origen del universo, mientras que el otro observa estrellas y galaxias cercanas para calcular qué tan rápido se alejan de nosotros. En teoría, ambos enfoques deberían ofrecer la misma cifra, pero no ocurre así.

Las observaciones del universo cercano indican que el cosmos se expande a unos 73 kilómetros por segundo por megaparsec En cambio, el cálculo basado en la radiación cósmica de fondo arroja una velocidad menor, de unos 67 u 68.

Durante mucho tiempo, los astrónomos pensaron que, al mejorar la precisión de las mediciones, las cifras terminarían por coincidir. Sin embargo, nuevas estimaciones y varios estudios recientes muestran que la discrepancia continúa.

Un nuevo análisis, basado en décadas de observaciones integradas en un mismo marco y con la participación de astrónomos de todo el mundo, refinó aún más las estimaciones —hasta cerca de un 1 % de precisión— y confirmó que la tensión persiste.

“Gracias a este trabajo descartamos las explicaciones de la tensión de Hubble que se basan en un único error pasado por alto en las mediciones de distancia locales”, escriben los autores. “Si la tensión es real, como sugiere el creciente conjunto de pruebas, podría apuntar a una nueva física que va más allá del modelo cosmológico estándar”.

Los investigadores creen que el problema quizá no esté en las mediciones, sino en nuestra comprensión de la física, lo que podría indicar la existencia de factores aún desconocidos, como nuevas propiedades de la energía oscura, partículas que todavía no se han detectado o incluso fallas en nuestra comprensión de la gravedad.

El estudio aparece en el artículo “La red de distancias locales: un informe de consenso de la comunidad sobre la medición de la constante de Hubble con una precisión de aproximadamente el 1 %”, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.

Traducción de Leticia Zampedri