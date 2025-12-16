Sudán encabeza lista de crisis humanitarias por tercer año mientras la guerra devasta el país

Sudán encabezó una lista de crisis humanitarias globales publicada el martes por un grupo de ayuda internacional por tercer año consecutivo, mientras una devastadora guerra azota al país del noreste de África.

El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) declaró que Sudán estaba en la cima de su lista anual de emergencia, que incluye a 20 países en riesgo de empeorar las crisis humanitarias en 2026.

El IRC pidió aumentar la financiación humanitaria global, que se ha reducido en un 50% en el año saliente y está en camino de convertirse en el año más mortífero para los humanitarios.

"Un Nuevo Desorden Mundial"

La lista tiene a los territorios palestinos ocupados y a Sudán del Sur en segundo y tercer lugar respectivamente debido a las deterioradas condiciones humanitarias. También incluye a Etiopía, Haití, la República Democrática del Congo, Líbano y Ucrania. Siria y Yemen, ambos plagados de guerras civiles durante más de una década, también fueron incluidos.

Aunque la lista de 20 países representa solo el 12% de la población mundial, representa el 89% de los necesitados, con 117 millones de personas desplazadas, indicó el IRC. El grupo calcula que los países listados albergarán a más de la mitad de los extremadamente pobres del mundo para 2029, llamando a las crisis un "Nuevo Desorden Mundial" que reemplaza "el sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial basado en reglas y derechos".

El IRC señaló que muchos de los conflictos son impulsados por luchas por el poder y el lucro. En Sudán, dice el grupo, las partes en conflicto y sus patrocinadores internacionales se benefician del comercio de oro, lo que tiene impactos devastadores en los civiles.

"La lista de este año es un testimonio de la miseria, pero también una advertencia", apuntó David Miliband, presidente y director ejecutivo del IRC. "El Nuevo Desorden Mundial está aquí, y los vientos están aumentando en todas partes. El desorden engendra desorden".

El grupo pidió un conjunto de acciones vinculantes en respuesta a las crisis globales, incluida la suspensión del poder de veto del Consejo de Seguridad de la ONU en casos de atrocidades masivas.

Una crisis humanitaria urgente en Sudán

Sudán se sumió en el caos en abril de 2023 cuando una lucha de poder entre el ejército y las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido estalló en enfrentamientos abiertos, con asesinatos masivos y violaciones generalizadas, y violencia motivada étnicamente. Esto ha constituido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, según la ONU y grupos de derechos internacionales.

La guerra ha matado a más de 40.000 personas, según cifras de las Naciones Unidas, pero los grupos de ayuda dicen que es un recuento insuficiente y que el número real podría ser muchas veces mayor. El conflicto creó la peor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de personas desplazadas, brotes de enfermedades y hambruna extendiéndose en partes del país.

"La magnitud de la crisis en Sudán... es indicador de este desorden", dijo Miliband. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas urgentes para evitar que 2026 se convierta en "el año más peligroso hasta ahora".

Tanto las FAR como el ejército fueron acusados de violar el derecho internacional a lo largo de la guerra. Sin embargo, la mayoría de las atrocidades se atribuyeron a las las FAR. La administración Biden consideró que el grupo cometió genocidio en Darfur.

Horrores reportados en Darfur

Las atrocidades más recientes ocurrieron a finales de octubre cuando las FAR tomaron la ciudad de el-Fasher, que era el último bastión militar en la extensa región de Darfur. Testigos dijeron a The Associated Press en octubre que combatientes de las FAR fueron de casa en casa, matando a civiles y cometiendo agresiones sexuales en la ciudad.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, estimó la semana pasada que se cometieron crímenes de guerra y "potencialmente" crímenes contra la humanidad en la ciudad.

Imágenes satelitales, analizadas por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, parecen mostrar que las FAR, desde que tomaron el control de la ciudad, participaron en "asesinatos masivos generalizados y sistemáticos", incluidos civiles que intentaban huir de la ciudad y aquellos que buscaban refugio en el barrio de Daraja Oula, el último refugio civil importante conocido en la ciudad.

El informe de HRL, publicado el martes, afirma que las FAR luego lanzaron una "campaña sistemática de varias semanas" que tenía como objetivo destruir pruebas de atrocidades en la ciudad.

Las FAR no respondieron a una solicitud de comentarios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.