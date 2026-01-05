Matemático finalmente resuelve “problema del sofá móvil” de hace 60 años, popularizado por escena de ‘Friends’

Un matemático coreano ha resuelto uno de los enigmas más obstinados de la geometría, poniendo fin a un problema que ha desafiado a los investigadores durante casi 60 años y ganándose el reconocimiento mundial por una demostración lograda sin ayuda de computadoras.

Baek Jin Eon (31), investigador del Instituto Coreano de Estudios Avanzados, ha demostrado que ninguna forma mayor que un diseño propuesto previamente puede desplazarse por un pasillo en ángulo recto de anchura fija, resolviendo así el llamado “problema del sofá móvil” que se planteó por primera vez en 1966.

El problema plantea una pregunta engañosamente sencilla: ¿cuál es la forma bidimensional con la mayor superficie posible que puede atravesar un pasillo en forma de L de anchura uno? Aunque es fácil de visualizar, se ha resistido a la prueba durante décadas.

En 1992, el matemático Joseph Gerver propuso una forma curva compleja, conocida como el sofá de Gerver, como solución probable. Sin embargo, nadie había podido demostrar que no pudiera existir una forma mayor.

Tras siete años de trabajo, Baek demostró que el diseño de Gerver era realmente óptimo. Publicó su prueba de 119 páginas en el servidor de preimpresiones arXiv a finales de 2024, concluyendo que “no [podía] existir ningún sofá más ancho que el sofá de Gerver”.

A diferencia de muchos intentos anteriores, el trabajo de Baek se basó por completo en el razonamiento lógico y no en simulaciones informáticas a gran escala.

open image in gallery 1_SpareRoom_Pivot-and-Tilt-1-2.jpeg ( SpareRoom )

Al describir el largo proceso de investigación, Baek explicó que su trabajo consistía en construir y abandonar ideas repetidamente.

“Sigues aferrándote a la esperanza, luego la rompes, y sigues adelante recogiendo ideas de las cenizas”, dijo en una entrevista.

“Mi naturaleza es más cercana a la de un soñador despierto, y para mí la investigación matemática es una repetición de soñar y despertar”, añadió.

La investigación ha sido nombrada por la revista Scientific American como uno de los “10 mejores descubrimientos matemáticos de 2025”, en una selección editorial que destaca los avances en este campo.

La revista ha señalado que “mientras que muchos investigadores han recurrido a simulaciones informáticas a gran escala para resolver el tamaño máximo del sofá, es sorprendente que la solución final de Baek Jin Eon no dependa en absoluto de las computadoras”.

La prueba de Baek se encuentra actualmente en fase de revisión por pares en la publicación Annals of Mathematics, una de las más prestigiosas de la disciplina. Aunque el proceso de revisión sigue en curso, la confianza en el resultado es alta dentro de la comunidad matemática.

El problema del sofá móvil ocupa un lugar en la cultura popular, además de en el mundo académico, desde hace mucho tiempo. La referencia más famosa es la de la comedia estadounidense Friends, en la que los personajes luchan por subir un sofá por una escalera.

En Scientific American, se bromeó diciendo que “explicar el '¡Giren!' gritado por Ross Geller [había requerido] un artículo de 119 páginas”.

Baek empezó a trabajar en el problema mientras era especialista en investigación durante su servicio militar obligatorio; continuó durante sus estudios de doctorado en EE. UU., y más tarde como investigador postdoctoral en Corea del Sur. Posteriormente, el año pasado, fue seleccionado para el programa June E. Huh Fellow, que apoya a jóvenes matemáticos menores de 39 años durante una década.

Actualmente, sigue trabajando en problemas de optimización y retos de geometría combinatoria.

Traducción de Sara Pignatiello