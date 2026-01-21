Hallan en cueva de Indonesia el arte rupestre más antiguo descubierto hasta ahora

Las manos impresas en las paredes de una cueva en una zona casi inexplorada de Indonesia podrían ser el arte rupestre más antiguo estudiado hasta la fecha, con una antigüedad de al menos 67.800 años.

Las impresiones de color tostado analizadas por investigadores indonesios y australianos en la isla de Sulawesi fueron hechas soplando pigmento sobre manos colocadas contra las paredes de la cueva, dejando un contorno. Algunas de las yemas de los dedos también fueron modificadas para parecer más puntiagudas.

Esta forma de arte prehistórico sugiere que la isla indonesia albergaba una floreciente cultura artística. Para determinar la antigüedad de las pinturas, los investigadores dataron las costras minerales que se habían formado sobre el arte.

Al ver el nuevo estudio, la paleoantropóloga independiente Genevieve von Petzinger dijo que “soltó un pequeño grito de alegría”.

“Encaja con todo lo que había pensado”, expresó.

Indonesia es conocida por albergar algunos de los dibujos en cuevas más antiguos, y los científicos han analizado innumerables ejemplos de arte antiguo en todo el mundo, incluidos simples marcas en huesos y piedras que se remontan a cientos de miles de años. Las marcas en forma de cruz en una roca en Sudáfrica han sido datadas en unos 73.000 años.

El nuevo arte del sureste de Sulawesi es el más antiguo que se ha encontrado en paredes de cuevas. Las plantillas también representan una tradición más compleja de arte rupestre que podría haber sido una práctica cultural compartida, dijo el autor del estudio Maxime Aubert de la Universidad Griffith, quien publicó la investigación el miércoles en la revista Nature.

Los científicos están ansiosos por entender cuándo los primeros humanos aprendieron a hacer arte, pasando de puntos y líneas a representaciones más significativas de ellos mismos y del mundo que los rodeaba. Estos dibujos en cuevas ayudan a consolidar una línea de tiempo para el amanecer de la creatividad humana.

Aún no se sabe a quién pertenecían las manos que hicieron las impresiones. Podrían ser de un grupo humano antiguo llamado denisovanos que vivieron en la zona y podrían haber interactuado con nuestros ancestros Homo sapiens antes de extinguirse. O pudieron pertenecer a humanos modernos que se aventuraron fuera de África y podrían haber vagado por Oriente Medio y Australia alrededor de esa época. Los detalles finos en el arte rupestre, como las yemas de los dedos intencionalmente modificadas, apuntan a una mano humana.

Se ha establecido que otros dibujos descubiertos en la misma área de la isla, entre ellos, una figura humana, un pájaro y animales parecidos a caballos, fueron creados mucho más recientemente, algunos de ellos hace unos 4.000 años.

Probablemente haya más arte por descubrir en islas cercanas, el cual podría ser incluso más antiguo que las impresiones de manos. Estudios futuros pueden ayudar a los científicos a entender cómo estas tradiciones artísticas se extendieron por todo el mundo y cómo están entrelazadas en el tejido de los primeros días de la humanidad.

“Para nosotros, este descubrimiento no es el final de la historia”, dijo Aubert en un correo electrónico. “Es una invitación a seguir buscando”.

