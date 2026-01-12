Dron israelí mata a tres palestinos que cruzaron línea de alto al fuego en Gaza

Un ataque de dron israelí el lunes mató a tres palestinos que habían cruzado la línea de alto al fuego cerca del corredor de Morag en el centro de Gaza, informaron funcionarios del hospital.

El ejército de Israel no respondió a las preguntas sobre el ataque, que se produjo mientras Gaza espera un anuncio esperado esta semana de una "Junta de Paz" para supervisar su gobernanza.

Hamás ha anunciado que disolverá su gobierno una vez que el nuevo comité asuma el control del territorio, como lo exige el plan de paz mediado por Estados Unidos.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 440 personas han muerto desde que Israel y Hamás acordaron en octubre pasado suspender su guerra de dos años. Desde entonces, cada lado ha acusado al otro de violar la tregua, que permanece en su etapa inicial mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén israelí en Gaza.

El ejército de Israel controla una zona de amortiguamiento que cubre más de la mitad de Gaza, mientras que el gobierno dirigido por Hamás retiene la autoridad sobre el resto.

Durante la guerra, Israel ha apoyado a grupos anti-Hamás, incluido un grupo armado en el sur de Gaza que el lunes se atribuyó el asesinato de un policía de Hamás en Jan Yunis.

El teniente coronel Mahmoud al-Astal fue abatido a tiros en el área de Muwasi, dijo el Ministerio del Interior dirigido por Hamás en un comunicado.

El portavoz de Hamás, Hazem Kassem, en una publicación en Telegram el domingo, pidió acelerar el establecimiento del comité tecnocrático palestino que gobernará Gaza.

Hamás y la Autoridad Palestina rival no han anunciado los nombres de quienes integrarán el comité y no está claro si serán aprobados por Israel y Estados Unidos.

Los funcionarios dicen que Trump anunciará sus nombramientos para la Junta de Paz en los próximos días.

Según el plan de Trump, la junta supervisaría el nuevo gobierno palestino, el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, retiradas adicionales de tropas israelíes y la reconstrucción. Estados Unidos ha informado de escasos progresos en estos frentes hasta ahora.

Según funcionarios turcos, el ministro de Relaciones Exteriores Hakan Fidan participó el lunes en una videoconferencia con Estados Unidos y otros reunidos para discutir "preparativos para la segunda etapa" del acuerdo de alto al fuego. Las conversaciones, celebradas como continuación de la reunión en Miami a finales de diciembre, también incluyeron a funcionarios de Egipto y Qatar.

Decenas de palestinos, incluidos trabajadores médicos, realizaron una protesta en Ciudad de Gaza el lunes para exigir la liberación de miles de prisioneros palestinos que aún están detenidos en prisiones israelíes. La protesta fue organizada por el Comité de Prisioneros Palestinos frente al edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza.

Mientras tanto, grupos que abogan por los prisioneros palestinos dijeron que las autoridades israelíes han confirmado la muerte de un detenido de Gaza.

En un comunicado el domingo, la Comisión de Asuntos de Prisioneros y la Sociedad de Prisioneros Palestinos declararon que Hamza Abdullah Abdelhadi Adwan murió en prisión el 9 de septiembre, según la información que la familia recibió del ejército israelí.

Adwan, de 67 años, padre de nueve hijos con serios problemas de salud, había sido detenido en un puesto de control el 12 de noviembre de 2024. Dos de sus hijos murieron en la guerra de Gaza.

Desde el inicio de la guerra, 87 detenidos palestinos han muerto en prisiones israelíes, incluidos 51 de Gaza, según la Comisión de Asuntos de Prisioneros Palestinos. Dijeron que más de 100 detenidos, algunos aún no identificados, habían muerto por tortura, inanición, negligencia médica y abuso.

___________________________________

Magdy reportó desde El Cairo. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Sam Metz en Jerusalén, Suzan Fraser en Ankara y Maryclaire Dale en Filadelfia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.