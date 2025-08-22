Ciara refuerza su pasión por la música con "CiCi", su primer álbum desde 2019

Ciara entrega un nuevo paquete de alegría el viernes, pero no es el quinto hijo con el que su esposo bromea públicamente.

"Es hora. Honestamente, he estado trabajando en este álbum durante casi cinco años", dijo la superestrella del R&B-pop. "Puse mucha sangre, sudor y lágrimas, como se dice, en este proyecto... Literalmente di a luz a dos bebés mientras hacía este proyecto también. Así que ha pasado mucho".

“CiCi” amplía su EP de siete pistas de 2023 y es el primer álbum de la ganadora del Grammy desde "Beauty Marks" de 2019, su primero como artista independiente.

"Seguía lanzando música activamente en el proyecto. Así que no es como si hubiera estado cinco años relajada", expresó la artista de "Level Up". "Si alguna vez dejo de amar el proceso y la experiencia, entonces pararé. Pero tengo tanta pasión por ello y me siento tan afortunada de que 21 años después, desde mi primer álbum 'Goodies' hasta ahora, todavía tengo la misma emoción que tenía de niña".

Su octavo álbum de estudio, "CiCi", incluye canciones del EP como "How We Roll", su colaboración de 2023 con Chris Brown que alcanzó el número uno en las listas de ventas digitales de canciones de R&B de Billboard, "Forever" con Lil Baby y el sensual bop, "Low Key". Pero el disco completo de 14 pistas, con escritura y producción de Theron Thomas y J.R. Rotem, se distingue por colaboraciones de Tyga, BossMan DLow y Busta Rhymes. Latto también se une a ella en "This Right Here", una esperada reunión con Jazze Pha, quien fue productor ejecutivo de su debut de 2004, que alcanzó el número 3 en la lista Billboard 200.

Una de las intérpretes más destacadas de su generación y elogiada por su baile, Ciara posee éxitos como "Goodies", que encabezó el Billboard 100, "Oh" con Ludacris, "Body Party" y "Promise". Cuatro álbumes llegaron al top 10 de Billboard 200, incluyendo "Ciara: The Evolution" de 2006, que alcanzó el número uno.

La familia primero, pero aún enamorada de la música

En una era donde la música a menudo se lanza rápidamente, el ritmo pausado de Ciara ha sido cuestionado por fans y críticos, preguntándose si ha cambiado su amor por la música por un estilo de vida de socialité percibido con su esposo ganador del Super Bowl, Russell Wilson.

"Siento que no tengo que explicarle nada a nadie", dijo la cantante de "Ride", quien recientemente lanzó colaboraciones con varios artistas asiáticos. "No todos los años han sido sobre música. Y a veces, ha sido sobre mí creciendo como ser humano. A veces, ha sido sobre encontrar mi camino, obviamente como madre, y luego tengo mi familia ahora y mi esposo, estar ahí para él. Estas son todas cosas reales."

Es una percepción a la que apunta en "Run It Up" con BossMan Dlow, en la que canta: “No matter how many points I put up on the board, you know they gon’ hate / I’m in a league of my own, I’m a wife and a mom / … You ain’t gotta worry, you know that we straight” (No importa cuántos puntos ponga en el tablero, sabes que van a odiar / Estoy en una liga propia, soy esposa y madre / ... No tienes que preocuparte, sabes que estamos bien).

"Voy del escenario al salón de clases. Voy del salón de clases al campo de fútbol para apoyar a mi esposo. Luego, tengo en mi agenda que vamos a ir de compras escolares mañana", dijo la artista de 39 años que colaboró en la escritura de cada canción. "Así es mi vida, pero no la tendría de otra manera".

“CiCi” se reúne con Jazze Pha

Otras pistas destacadas incluyen la balada previamente lanzada "Ecstasy", que luego remezcló con Normani y Teyana Taylor, y la alegre "Drop Your Love", que samplea "Love Come Down" de Evelyn "Champagne" King. Continua su ritmo pausado en "This Right Here", recreando la magia nostálgica con Pha y resurgiendo su memorable grito de guerra de "Ci-araaa!".

"Siempre ha habido amor con Jazze y conmigo... había cosas detrás de escena que estaban más allá de él y de mí", refiriéndose al productor que creó su megaéxito “1,2 Step” con Missy Elliott. "La gente quiere el clásico de él. Quieren que yo sea yo también, en ese momento. Y siento que lo logramos".

No olvidar vivir

Tras convertirse en una de las primeras celebridades en obtener la ciudadanía de Benín como parte de una ley reciente de la pequeña nación de África Occidental que otorga derechos a los descendientes de personas esclavizadas, Ciara espera arrojar luz sobre el país, así como sobre el continente que ha explotado globalmente en el mercado musical gracias al Afrobeats.

También está expandiendo su Fundación Why Not You, la organización sin fines de lucro fundada con Wilson en 2014 para ayudar a jóvenes desfavorecidos con recursos educativos y de desarrollo personal. Con centros Why Not You ya en Atlanta y Pittsburgh, planean expandirse en el área de Nueva York-Nueva Jersey. Wilson firmó con los New York Giants durante la temporada baja.

"El éxito para mí es sí, lanzar música. Ser la mejor artista que pueda ser, con suerte ser conocida como una de las mejores que lo ha hecho... Pero no es solo eso", dijo. "La gente se pierde porque no vivieron. No quiero ser esa chica, no voy a ser esa chica."

