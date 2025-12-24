El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

El Departamento de Justicia dijo el miércoles que finalizar la publicación de todos los archivos de Jeffrey Epstein podría tomar “unas semanas más”, retrasando aún más el plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso.

El departamento indicó que fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, así como el FBI, encontraron más de 1 millón de documentos adicionales que podrían ser relevantes para el caso Epstein. El Departamento de Justicia no especificó en su comunicado cuándo le informaron sobre estos nuevos archivos.

La agencia insistió en su comunicado que sus abogados están “trabajando día y noche” para revisar esos documentos y realizar las ediciones requeridas por ley, aprobadas casi por unanimidad por el Congreso el mes pasado.

“Publicaremos los documentos tan pronto como sea posible”, afirmó el departamento. “Debido al gran volumen de material, este proceso podría tomar unas semanas más”.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.