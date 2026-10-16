Choque de autobús en Canadá deja 3 muertos y 19 heridos, dice la policía

Tres personas murieron y 19 resultaron heridas el jueves en un choque en cadena en una avenida de la ciudad canadiense de Calgary, en el que dos autobuses se incendiaron, informaron las autoridades.

Andy Woodward, sargento de escuadra de la policía, dijo que la tragedia ocurrida al mediodía parece haber comenzado después de que un autobús de transporte público se estrelló contra un automóvil, el cual chocó a su vez contra otros vehículos.

Indicó que, tras ese choque, el autobús rebotó, atravesó la intersección y chocó contra un autobús de transporte público estacionado en una parada, lo que desencadenó un incendio. A su vez, el segundo autobús fue arrojado al otro lado de la avenida y se estrelló contra otros tres vehículos.

Dijo que el segundo autobús funcionaba con gas natural, lo que se cree que causó el incendio.

Fotos y videos que circulan en redes sociales mostraban el segundo autobús con el techo completamente en llamas mientras una espesa columna de humo se elevaba hacia el cielo.

La parte delantera del autobús que desencadenó el choque en cadena parecía aplastada y destrozada, con el volante colgando por debajo de un penacho de llamas.

“He sido policía durante 36 años y creo que esta es probablemente la escena de mayor magnitud en la que he trabajado en relación con la colisión que tenemos aquí”, expresó Woodward.

En total, 19 personas resultaron heridas, incluidas 10 que fueron trasladadas al hospital en ambulancia, así como los tres fallecidos.

Un agente de policía también resultó herido y fue enviado al hospital.

“Fue una escena muy atareada”, observó Loria.

El alcalde de Calgary, Jeromy Farkas, dijo en redes sociales que habrá una investigación completa.

Por su parte, la primera ministra de la provincia de Alberta, Danielle Smith, compartió condolencias en línea.

“Mis sinceros pensamientos están con las familias de quienes murieron y con todos los heridos”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.