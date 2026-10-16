Tribunal electoral de Brasil falla a favor de Lula en disputa contra Meta por sesgo pro-Bolsonaro

Un juez del máximo tribunal electoral de Brasil determinó el jueves que Meta debe adoptar medidas inmediatas para garantizar un trato igualitario de los dos candidatos presidenciales de cara al balotaje del próximo 25 de octubre.

La decisión se produce poco después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se enfrenta a Flávio Bolsonaro, presentó una queja en la que acusó a la compañía tecnológica propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp de utilizar algoritmos sesgados y restricciones de inteligencia artificial para favorecer a Bolsonaro antes de las elecciones.

El juez Marco Aurélio Bellizze resolvió que Meta no puede reducir la distribución de contenido político, restringir las búsquedas ni eliminar publicaciones de tal manera que genere un desequilibrio entre Lula y Bolsonaro. También ordenó que la empresa garantice que su herramienta de inteligencia artificial aplique criterios idénticos a las dos candidaturas.

Añadió en su resolución que Meta debe pagar una multa de 500.000 reales (98.000 dólares) por cada día de incumplimiento.

La denuncia de la campaña de Lula, a la que The Associated Press tuvo acceso, señala que Meta ha sometido los materiales de campaña y las publicaciones orgánicas de Lula a “injustificadas reducciones de alcance”. También sostiene que Meta no ha cumplido con un plan presentado ante el tribunal electoral para abordar estos temas.

Meta se negó a comentar sobre el fallo.

La campaña de Lula argumenta que cuentas y anuncios asociados con Flávio Bolsonaro habrían recibido una visibilidad inflada de manera artificial, con métricas de interacción comparables a las de celebridades globales. Ambos están en enfrascados en una reñida contienda por la presidencia, después de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos frente al 45% del actual mandatario en la primera vuelta electoral del 4 de octubre.

La queja de Lula también afirma que existe una marcada disparidad en las herramientas de inteligencia artificial de Meta: los usuarios no pueden generar imágenes de campaña relacionadas con el mandatario a través de la función “Meta AI” de WhatsApp, a diferencia de quienes buscan promover contenido en apoyo a Flávio Bolsonaro.

Gean Ferreira y Evelyn Santos, abogados para la campaña de Lula, destacaron en un comunicado que la distribución de contenido de Meta es selectiva en contra del mandatario y a favor de Bolsonaro, un aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Por un lado, el contenido del candidato Luiz Inácio Lula da Silva y de sus simpatizantes enfrenta restricciones de distribución, sin justificación ni transparencia", indicaron los abogados. "Por otro lado, perfiles que actúan como operadores políticos del bando contrario ... reciben un alcance desproporcionado y artificial, acumulando más visualizaciones incluso que celebridades globales”.

La campaña de Lula quiere que el máximo tribunal electoral de Brasil ordene el fin inmediato de las restricciones de contenido y presione a Meta para compensar las pérdidas y duplicar su alcance, a fin de reparar el daño causado.

Meta informó al tribunal electoral el pasado 11 de octubre —mientras los simpatizantes de Lula empezaban a quejarse de la herramientas de la empresa— que rechaza las acusaciones de estar inclinada a favor de Bolsonaro. La compañía admitió que ha enfrentado fallas técnicas con afectaciones que se extienden más allá de Brasil. También afirmó que actúa en pleno cumplimiento de las normas electorales de Brasil y que está comprometida a ofrecer un acceso igualitario a la plataforma para todos los partidos políticos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.