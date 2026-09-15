Tribunal de París indemniza a Kim Kardashian con 1 euro por el robo de joyas sufrido en 2016

Un tribunal de París indemnizó con 1 euro (1,15 dólares) a Kim Kardashian por haber sido víctima de un robo a mano armada en la capital francesa en 2016, la cantidad de compensación que había solicitado, según un abogado involucrado en el caso.

Kardashian ha intentado pasar la página desde que, el año pasado, el tribunal declaró culpables a ocho personas por su participación en lo que la celebridad estadounidense describió como “la experiencia más aterradora de mi vida”.

El tribunal indemnizó con 109.516 euros (126.472 dólares) a un exrecepcionista del Hôtel de Pourtalès, según su abogado. Kardashian se alojaba en el hotel cuando la banda de ladrones la tomó como objetivo.

El recepcionista afirmó que había quedado traumatizado por el robo de joyas, ocurrido el 2 de octubre de 2016 durante la Semana de la Moda. Había solicitado 550.000 euros (634.868 dólares) por daños y perjuicios más intereses. Su abogado, Mohand Ouidja, celebró la decisión como una victoria.

El abogado también leyó a The Associated Press las decisiones escritas del tribunal relacionadas con Kardashian y otras personas.

El tribunal compensó con 50.000 euros (57.741 dólares) al hotel. Concedió 1 euro —la cantidad que había solicitado— a Simone Bretter, la estilista de Kardashian que estuvo presente durante el robo.

Los abogados franceses que representaron a Kardashian durante el juicio no respondieron a mensajes de texto ni a llamadas telefónicas hechas por la AP esta semana.

Dos de los ladrones, vestidos como policías, irrumpieron en su suite, ataron a Kardashian con bridas y cinta adhesiva y huyeron con más de 6 millones de dólares en joyas, incluido un anillo de diamantes que había llevado esa noche a un desfile de Givenchy.

Por sus edades, los ladrones se volvieron famosos en Francia como “les papys braqueurs”, o los abuelos ladrones. Seis de ellos tenían entre 60 y 70 años cuando fueron juzgados por robo a mano armada, secuestro, asociación delictiva y otros cargos.

Habiendo cumplido ya el tiempo en detención preventiva, ninguno de los declarados culpables regresó a prisión. Ninguno apeló el veredicto.

Kardashian manifestó en un comunicado emitido posteriormente que estaba “profundamente agradecida con las autoridades francesas por buscar justicia en este caso”.

“El crimen fue la experiencia más aterradora de mi vida, y dejó un impacto duradero en mí y en mi familia”, expresó la celebridad. “Aunque nunca olvidaré lo que ocurrió, creo en el poder del crecimiento y la rendición de cuentas, y rezo por la sanación de todos. Sigo comprometida con defender la justicia y promover un sistema legal justo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.