Barry Manilow, Patti Smith, Carlos Santana y más lamentan la muerte de Clive Davis

Músicos lamentaron la muerte de Clive Davis, una de las figuras más poderosas de la industria, quien lanzó y resucitó las carreras de artistas que van desde Whitney Houston hasta Carlos Santana.

Santana calificó a Davis de “visionario”. Barry Manilow manifestó que para Davis la música no era solo un negocio, “era familia”. Michael Bublé comentó que el ejecutivo musical “creía en las personas y en sus sueños”. Patti Smith le agradeció a Davis medio siglo de “amor y apoyo”.

Davis murió el lunes en su apartamento de Manhattan. Un comunicado de su familia señala que Davis “descubrió, guio y respaldó a los más grandes artistas de la historia de la música moderna, dejando una huella indeleble en la cultura que perdurará por generaciones”.

Davis tenía 94 años.

A continuación, algunas reacciones a la muerte de Davis y a su legado.

Barry Manilow

“Mi corazón duele por la pérdida de mi amigo Clive Davis. Durante cincuenta años trabajamos juntos, creamos juntos, discutimos juntos y celebramos juntos. Sí, algunos dirían que era un negocio. Pero para Clive nunca lo fue. Era familia. Y me sentí honrado de formar parte de la suya”. — en X.

Alicia Keys

“A Clive Davis, el visionario que transformó sueños en realidad, dejando una huella indeleble en la música y en vidas en todo el mundo”. — en Instagram.

Carlos Santana

“Clive Davis fue un visionario. Podía escuchar lo intangible antes de que cualquiera pudiera verlo. Creyó en Santana desde el principio, y años después volvió a creer en nosotros. Ese tipo de fe es una hermosa bendición, y siempre estaré agradecido.

“Clive entendía que la música es más que entretenimiento. La música es una fuerza sanadora. Une a las personas más allá del miedo, más allá de la separación, más allá de las fronteras. Dedicó su vida a respaldar a los artistas y a ayudarlos a compartir sus dones con el mundo.

“Clive reconocía la luz en las personas. Animaba a los artistas a confiar en su propia voz y a asumir su destino. Gracias a su visión, incontables músicos pudieron llegar a los corazones en todo el planeta”. — en un comunicado.

Patti Smith

“Esto es para agradecerle a Clive Davis por transformar la música y, en una nota muy personal, por creer en mí, guiar mis esfuerzos y por medio siglo de tu amor y apoyo”. — en Instagram.

Rod Stewart

“Le debo muchísimo a Clive. La fuerza detrás de J Records, fue el único que creyó que un cantante de rock podía interpretar los estándares con convicción. Otros sellos rechazaron la idea, y así nació The Great American Songbook, que vendió cerca de 40 millones de copias”. — en Instagram.

Bruce Springsteen

A los 22 años, cambió mi vida cuando me contrató para Columbia Records. Me trató con el mismo respeto y amabilidad cuando yo era un don nadie de 22 años que después de todo mi éxito. Un gran hombre. — en Instagram.

Dionne Warwick

“No se me ocurre otro hombre de la industria discográfica que pareciera tener esa habilidad mágica de reconocer un éxito cuando escuchaba una canción. Estoy segura de que toda la industria musical lamentará su partida. Era único”. — en un comunicado.

Michael Bublé

“Destrozado al enterarme del fallecimiento de Clive Davis. Clive no era solo una leyenda de la música, era un defensor de los artistas y alguien que creía en las personas y en sus sueños. Estaré eternamente agradecido por su guía, su generosidad y las oportunidades que nos dio a tantos de nosotros”. — en Instagram.

Paul Stanley

“El mundo de la música y todos los que han amado la música durante 6 décadas han perdido al visionario y defensor de tantos artistas en tantos géneros. Un genio único”. — en X.

Stephen Bishop, compositor y guitarrista

“Clive hizo muchísimo por los artistas y por el negocio de la música en general. De verdad era único y vivió una vida increíblemente plena y extraordinaria. Si lo conocías, sabías que realmente se preocupaba por los artistas. Podía ser duro, pero siempre fue justo”. — en X.