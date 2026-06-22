Corte Suprema restablece condena por asesinato en caso de Etan Patz, niño desaparecido en NYC

La Corte Suprema restauró el lunes una condena por asesinato en el caso de la desaparición de Etan Patz, un niño de 6 años que desapareció en la ciudad de Nueva York en 1979.

Los magistrados, por 6 votos contra 3, aceptaron la apelación de los fiscales de Nueva York, que les habían pedido que anularan la decisión de un tribunal federal de apelaciones que revocó el veredicto. Los tres magistrados liberales discreparon.

Los fiscales se habían estado preparando para juzgar al hombre, Pedro Hernandez, por tercera vez. Su primer juicio terminó en nulidad.

Un panel unánime del Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito revocó la condena de Hernandez por asesinato y secuestro en el segundo juicio debido a la forma en que el juez respondió a una pregunta de los jurados.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, había calificado el fundamento para revocar la condena como “un argumento endeble” que, en esencia, ignoraba un juicio de cinco meses con 66 testigos.

Los magistrados coincidieron, en una opinión sin firma, en que los tribunales federales no deberían cuestionar las decisiones de los tribunales estatales en virtud de una ley federal de 1996 que pretendía reducir la supervisión de los tribunales federales sobre los juicios penales estatales.

“El Segundo Circuito excedió su autoridad al sostener que Hernandez tiene derecho a un remedio”, escribieron los magistrados.

Hernandez, de 64 años, ha estado cumpliendo una condena de 25 años a cadena perpetua.

Bragg, demócrata, celebró la decisión del alto tribunal.

“Esta oficina se ha mantenido firme en su búsqueda de justicia para Etan y la familia Patz y seguirá respaldando esta importante condena”, declaró el fiscal en un comunicado.

Los abogados de Hernandez se expresaron “terriblemente decepcionados” por el fallo.

“Creemos firmemente que un hombre inocente está en la cárcel por un delito que no cometió”, indicaron los abogados, Harvey Fishbein y Alice Fontier.

Hernandez admitió el delito durante un interrogatorio policial, pero sus abogados sostienen que confesó falsamente debido a una enfermedad mental que a veces le provocaba alucinaciones. Subrayaron que la admisión se produjo después de que la policía lo interrogara durante unas siete horas antes de leerle sus derechos y grabar la entrevista. Luego, Hernandez repitió su confesión en una grabación, al menos dos veces.

Etan desapareció mientras caminaba hacia la parada del autobús escolar en el centro de Manhattan el 25 de mayo de 1979. Hernandez, residente de Maple Shade, Nueva Jersey, trabajaba entonces en una tienda de conveniencia cercana, pero no se convirtió en sospechoso hasta 2012.

Etan estuvo entre los primeros niños desaparecidos que aparecieron en cartones de leche, y el aniversario de su desaparición se convirtió en el Día Nacional de los Niños Desaparecidos.

Hernandez ya ha sido juzgado dos veces. Un jurado no logró ponerse de acuerdo en 2015, y luego un panel distinto de jurados lo declaró culpable en un nuevo juicio en 2017.

Durante las deliberaciones, los jurados de 2017 formularon una pregunta complicada: si decidían que Hernandez no confesó voluntariamente cuando aún no se le habían leído sus derechos, ¿debían desestimar sus otras confesiones? El juez de entonces respondió de manera simple: “la respuesta es no”. El jurado procedió a condenarlo.

Al revocar ese veredicto, el tribunal de apelaciones dijo que la pregunta del jurado debería haber recibido una respuesta más completa, incluida la posibilidad de restar valor a todas las confesiones.

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La corresponsal Jennifer Peltz contribuyó con esta nota desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.