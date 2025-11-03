Un objeto misterioso cayó cerca del Área 51 hace semanas y ahora muchos aseguran que hubo un encubrimiento

Un grupo de residentes en Nevada asegura que se les ha ocultado información tras la caída de un objeto de origen desconocido justo fuera de la secreta base militar del Área 51.

El periodista George Knapp, de la estación 8NewsNow de Las Vegas, informó el 23 de septiembre que un objeto cayó a la Tierra cerca del lugar. Según Knapp, el incidente fue “rápidamente encubierto”, y la versión oficial del ejército —que atribuye el hecho a una de sus propias aeronaves— es “demostrablemente falsa”.

Joerg Arnu, fundador del sitio Dreamland Resort —un foro donde el público comenta y comparte teorías sobre el Área 51—, relató que mientras escuchaba las comunicaciones radiales, notó un cambio brusco en el tono de los oficiales militares.

open image in gallery Un auto con la leyenda “Área 51” en la parte trasera circula antes del inicio de un evento derivado de “Asaltar el Área 51” en 2019 ( Getty )

“Estaba escuchando las transmisiones del Área 51 y, de pronto, se pusieron muy serios y cerraron la base por completo”, declaró a 8NewsNow.

Arnu aseguró que esa noche el ejército llevó a cabo una operación aérea significativa y secreta, pero que algo salió mal. Afirmó haber escuchado repetidas veces a oficiales decir: “Acabamos de perder un activo”.

Arnu añadió que el mensaje no provenía de la base aérea de Creech, una instalación militar separada que también se encuentra cerca del Área 51.

“Lo siguiente que se escuchó fue: UAV, aeronave sin tripulación con armamento”, relató.

Según Arnu, tras esas transmisiones quedó claro que se estaban aplicando medidas de seguridad, como el cierre total del Área 51 y de gran parte del Valle de Tikaboo, donde se ubica la base.

El fundador de Dreamland Resort concluyó que una aeronave cayó a varios kilómetros fuera de los límites del Área 51, en terrenos públicos cercanos a la Ruta 375, conocida popularmente como la “autopista de los extraterrestres”.

Arnu, quien fue objeto de un allanamiento por parte de agentes federales en 2022, intentó acercarse en auto al sitio del supuesto accidente, pero una patrulla armada se lo impidió.

“Llevaban las armas visibles, no apuntaban directamente hacia mí, pero era evidente que hablaban en serio”, declaró.

open image in gallery El bloguero del Área 51 Joerg Arnu y su pareja, Linda Hollow, aseguran haber quedado traumados tras el allanamiento de sus casas en Nevada por parte de agentes federales ( Courtesy of Joerg Arnu )

Arnu siguió hacia el sur por la carretera hasta Groom Lake Road, donde se encuentra la entrada principal del Área 51, pero también allí fue bloqueado por agentes del sheriff y personal de seguridad militar.

Afirmó haber visto un helicóptero militar con una canastilla acoplada, que interpretó como parte de un operativo para remover los restos del objeto caído. También observó un par de baños portátiles, lo que le hizo pensar que el equipo planeaba quedarse en la zona por un tiempo prolongado.

Después de compartir detalles sobre el incidente en su sitio Dreamland Resort, otros usuarios descubrieron que la Administración Federal de Aviación (FAA) había ordenado el cierre del espacio aéreo sobre una parte del valle.

Cuatro días más tarde, Arnu volvió al lugar y escribió en su página web que la Fuerza Aérea había utilizado maquinaria pesada para abrir una vía de acceso en medio del desierto. También publicó una fotografía del que, según él, era el sitio del impacto.

Tras publicar la imagen, Arnu aseguró que un segundo equipo de limpieza volvió al área y usó niveladoras para cubrir toda la zona con una capa gruesa de tierra.

La base aérea de Creech —que opera drones Reaper y otros vehículos no tripulados— informó a 8NewsNow que el aparato siniestrado pertenecía a ellos.

Un vocero declaró que no hubo heridos ni daños materiales. También afirmó que alguien había alterado el lugar del accidente, dispersando restos de otra aeronave y de una bomba de entrenamiento inerte, situación que estaba siendo investigada junto al FBI.

“Eso es completamente falso”, respondió Arnu. “Creo que lo dijeron para alejar a la gente, para que nadie más intentara acercarse”.

Más tarde, Arnu regresó y aseguró que el lugar que había grabado al principio era solo un punto de operación, no el sitio real del impacto. Dijo haber encontrado señales de quemaduras en árboles Joshua a unos 200 kilómetros de distancia.

Afirmó que, junto con un explorador aeroespacial, halló restos enterrados bajo la tierra que, según ellos, no provenían de un dron. Arnu sostuvo que la Fuerza Aérea no pudo haber recuperado todo tan rápido y que, en su lugar, usaron tierra para confundir.

“Si estuviera en su lugar, haría exactamente lo mismo”, afirmó.

La investigación del FBI sobre la presunta alteración del sitio continúa abierta.

The Independent buscó obtener una respuesta oficial de la base aérea de Creech, pero hasta el momento no ha recibido comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri