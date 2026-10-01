Anulan veto a Naomi Campbell como consejera de organización benéfica en Inglaterra y Gales

La supermodelo Naomi Campbell ganó el jueves un recurso legal que revoca una inhabilitación de cinco años para formar parte del patronato de una organización benéfica en Inglaterra y Gales.

Un tribunal de tres jueces determinó que Campbell, de 56 años, había sido “engañada” por Bianka Hellmich, otra consejera de la organización benéfica contra la pobreza Fashion for Relief, que organizaba eventos de recaudación de fondos en Cannes y Londres.

Hace dos años, la Comisión de Beneficencia, que registra y regula a las organizaciones benéficas en Inglaterra y Gales, halló “múltiples casos de mala conducta y/o mala gestión” en la entidad. Esto incluía el uso de fondos benéficos para pagar su estancia en un hotel de cinco estrellas en Cannes, así como tratamientos de spa, servicio de habitaciones y cigarrillos. Como consecuencia, impuso la inhabilitación a Campbell.

En su fallo, el tribunal confirmó que había habido “mala conducta y mala gestión graves”, pero concluyó que las “fallas en la gestión de las finanzas de la organización benéfica y el uso indebido de sus fondos” fueron consecuencia de la conducta de Hellmich. Y agregó que estos hechos le fueron “ocultados” a la supermodelo.

Los jueces determinaron que Hellmich “utilizó documentos falsificados” y también engañó a asesores profesionales y a la Comisión de Beneficencia.

Aunque Campbell compartía la responsabilidad por que la organización benéfica no presentara sus cuentas a tiempo, esto no significa que no sea apta para ser fideicomisaria de una organización benéfica, agregaron los magistrados.

Durante la audiencia de cuatro días celebrada en junio, Campbell afirmó que su “único error” fue confiar en Hellmich, de quien alegó que falsificó su firma y mintió sobre sus credenciales como abogada especializada en organizaciones benéficas.

“No lo veo como un fracaso; lo veo como que confié en alguien que conocía, alguien que era abogada”, manifestó Campbell ante el tribunal del centro de Londres, alegando que tanto ella como la Comisión de Beneficencia habían sido engañadas.

La comisión se había opuesto al recurso de Campbell y señaló que la sanción de cinco años debía mantenerse.

La comisión abrió una investigación a Fashion for Relief en 2021, y la organización benéfica se disolvió y retiró del registro de organizaciones benéficas en 2024.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.