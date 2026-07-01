Amnistía acusa a tres comandantes paramilitares de crímenes de guerra en Sudán

Tres altos comandantes de las fuerzas paramilitares de Sudán fueron señalados en un nuevo informe del grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, que los acusa de haber supervisado crímenes de guerra durante el asedio y la toma de el-Fasher, en Darfur del Norte, en octubre.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, o FAR, cometieron crímenes de lesa humanidad y actos de limpieza étnica durante el asalto a la ciudad, indicó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, el miércoles durante la presentación del informe en Nairobi, la capital de la vecina Kenia. También pidió un alto el fuego inmediato y el despliegue de una fuerza de protección de Naciones Unidas para salvaguardar a la población civil.

Más de 6.000 personas murieron en tres días en octubre de 2025, cuando las FAR tomaron el-Fasher en un ataque que, según expertos de la ONU, presentaba las “señales distintivas de un genocidio”.

Amnistía Internacional analizó nueve videos que mostraban a un comandante de las FAR ejecutando a civiles, a otro torturando a detenidos y a un tercero ordenando la tortura de prisioneros.

Callamard sostuvo que las FAR cometieron asesinatos, traslados forzosos, encarcelamientos, torturas, violaciones, esclavitud sexual, otras formas de violencia sexual, esclavización, exterminio y persecución. Instó a la comunidad internacional a intervenir y detener los ataques contra civiles, que no encuentran “impedimentos”.

“También requiere reforzar la rendición de cuentas garantizando un apoyo suficiente para todos los mecanismos de rendición de cuentas existentes para Sudán, incluida la Corte Penal Internacional, y las misiones de investigación respaldadas por la ONU y la Unión Africana. Los comandantes identificados en el reporte deben ser investigados y, cuando exista evidencia admisible suficiente, procesados”, manifestó Callamard.

Las FAR no comentaron el informe de Amnistía. La organización indicó que compartió el reporte con el líder del grupo paramilitar, el general Mohamed Hamdan Dagalo, el mes pasado, pero no recibió respuesta.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023, tras las prolongadas tensiones entre el ejército y las fuerzas paramilitares. El conflicto se ha cobrado la vida de al menos a 59.000 personas, desplazó a unos 13 millones y empujó a muchas partes del país a la hambruna. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.