Un barco encalla en el estrecho de Ormuz, reporta la TV estatal iraní

Un barco encalló en el estrecho de Ormuz después de no seguir la ruta aprobada por Irán a través de esas aguas, reportó la televisora estatal iraní el miércoles. El reporte identificó a la embarcación afectada como un buque portacontenedores extranjero, pero no ofreció más detalles.

La noticia de la cadena estatal iraní parecía estar dirigida a subrayar las reivindicaciones de Teherán desde la guerra con Estados Unidos para controlar el estrecho, que durante mucho tiempo ha sido considerado por el mundo como una vía marítima internacional y por la que en tiempos de paz pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados a nivel global.

También se produjo mientras el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, estaban en Doha, Qatar, para mantener conversaciones con mediadores, a las que también iban a asistir los negociadores iraníes.

En su pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron permitir que los barcos pasaran sin cargos durante 60 días, pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y más tarde cobrar tarifas por el paso, trastocando décadas de práctica en la vía. Washington y muchos estados árabes del golfo Pérsico dicen que no aceptarán los cargos. El esfuerzo de Omán y una agencia de Naciones Unidas para lanzar una nueva ruta próxima a la costa omaní provocó ataques en todo Oriente Medio durante el fin de semana, que pusieron de manifiesto que las tensiones en la región siguen siendo altas.

De acuerdo con la televisora estatal iraní, el barco “encalló con su carga debido a aguas poco profundas a lo largo de la ruta que había elegido y no pudo continuar navegando”. Señaló que las navieras debían seguir las instrucciones de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar iraní, en el estrecho.

La marina de la Guardia “ha advertido repetidamente a capitanes, propietarios de barcos y funcionarios de compañías navieras de todo el mundo que cualquier entrada o salida por rutas distintas a la ‘Ruta de la Autoridad’ en el golfo Pérsico podría conducir a incidentes irreparables”, indicó.

El reporte no mencionó los dos barcos atacados por la República Islámica en los últimos días por atreverse a salir por el estrecho sin el permiso de Teherán, incluido uno que transportaba petróleo crudo de Qatar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.