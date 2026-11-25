Un incendio se desató el miércoles en una importante autopista que rodea El Cairo, dejando al menos 30 muertos, informó el Ministerio de Salud de Egipto.

De momento se desconoce la causa del incendio. La agencia indicó que, además de los fallecidos, al menos otras 15 personas resultaron heridas en Ring Road, una importante vía que rodea a la capital egipcia.

En el lugar, los equipos de rescate sacaban a personas de autos en llamas. Un video de The Associated Press muestra a bomberos mientras combatían el incendio que se propagaba entre los vehículos. Cientos de personas se congregaron cerca de la escena en el distrito de Warraq, en Imbaba, un suburbio de El Cairo.

El presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi expresó sus condolencias a las víctimas en un comunicado.

El ministro de Salud, Khaled Abdel Ghaffar, señaló que los 15 heridos fueron trasladados a un hospital cercano y que él mismo se dirigiría al lugar del incidente.

Agregó que el número de muertos era preliminar, lo que aumentó la preocupación de que la cifra pueda incrementarse.

Los accidentes de tránsito cobran miles de vidas cada año en Egipto, que tiene un deficiente historial de seguridad en el transporte. El exceso de velocidad, el mal estado de las carreteras y la escasa aplicación de las leyes de tránsito son algunas de las principales causas de los choques.

En enero, 21 personas murieron y otras 16 resultaron heridas durante un choque entre varios autos en una carretera cerca de la provincia e Beni Suef, en el sur del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.