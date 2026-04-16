Conoce a Yuji, el “Punch mexicano” que conmueve a las redes con su peluche

Un pequeño mono patas, de apenas mes y medio de vida, ha capturado la atención en el zoológico de Guadalajara, México, tras ser rechazado por una hembra primeriza. Yuji, como ha sido nombrado, encuentra consuelo en un inusual sustituto materno: un perro de peluche al que se aferra cada día.

Con un peso de solo 673 gramos, Yuji representa el caso más reciente de crianza asistida en la institución.

Su historia ha conmovido a miles de mexicanos, quienes siguen de cerca su desarrollo y lo comparan con Punch, un macaco japonés que se hizo viral por una situación similar, creciendo junto a un orangután de peluche tras el rechazo de su progenitora.

A diferencia de Punch, Yuji aún no ha interactuado físicamente con otros miembros de su especie. Permanece la mayor parte del tiempo dentro de una transportadora en el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal (CIMBA) del zoológico, donde un equipo de 12 veterinarios y biólogos supervisa su cuidado con dedicación.

Aún no se define la fecha en que Yuji será trasladado al hábitat en donde viven otros 12 monos ( Reuters/Michelle Freyria )

Aún no se define la fecha en que Yuji será trasladado al hábitat en donde viven otros 12 monos patas adultos y tres crías. Su llegada dependerá del momento en que deje de alimentarse por completo de leche y cambie su dieta a la de un mono adulto, con todo y frutas y verduras, afirmó el veterinario Iván Reynoso Ruiz, encargado del área de primates del zoológico de Guadalajara, Ese proceso podría darse cuando Yuji tenga unos seis meses de edad, agregó.

El mono patas (erythrocebus patas) es una especie de macaco de tamaño medio y originario de África. Es identificado como el primate más rápido del mundo sobre tierra firme y puede alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora.

Supervivencia temprana

Kamaria comenzó a mostrar un comportamiento irregular apenas horas después de dar a luz el pasado 3 de marzo. Sostenía de forma inadecuada a su primera cría, la cual también tenía dificultades para aferrarse a su madre.

La situación no pasó desapercibida para sus cuidadores, quienes decidieron separar a la madre de su cría. Con apenas 443 gramos de peso al nacer, Yuji fue colocado en una incubadora en el CIMBA para mantenerlo a una temperatura adecuada y garantizar su supervivencia, relató Reynoso Ruiz.

Fue así como el mono bebé, a quien uno de sus cuidadores bautizó como Yuji —el nombre del protagonista de una popular manga y anime japonesa— entró en un proceso de crianza asistida que suele utilizarse en zoológicos y reservas de vida silvestre para garantizar el bienestar y el desarrollo físico y comportamental de crías en riesgo

¿Cómo es el cuidado de un mono bebé?

Durante sus primeras semanas, Yuji recibía un biberón con leche adicionada con proteínas mientras permanecía en vigilancia las 24 horas del día.

Como parte de los cuidados, al pequeño primate recibió desde un primer momento un peluche que, según explicó Reynoso Ruiz, “sustituyó toda esa función que era de la madre” y “representa su seguridad”. Además del peluche del perro, Yuji tiene otros dos juguetes, uno en forma de oso y otro en forma de mono, que son alternados para permitir su higiene.

Para estimular su desarrollo, sus cuidadores instalaron una pequeña hamaca y unas cuerdas dentro de su transportadora.

Conforme Yuji dormía cada vez más horas seguidas y ganaba algo de peso, también se extendieron sus horarios de alimentación. Ahora yuji recibe el primero de sus cuatro biberones a las 7 de la mañana, y el último a las 7 de la noche, poco antes de dormir abrazado de su peluche.

A media mañana es colocado en su transportadora y se le lleva a un área cercana al hábitat de los primates, para que los monos adultos lo vayan conociendo y el se vaya adaptando a lo que será su futuro hogar.

La crianza asistida y sus detractores

Aunque los casos de Punch y Yuji han generado reacciones favorables en redes sociales, algunos defensores de los derechos de los animales se han manifestado en contra de que se mantenga la práctica de la crianza asistida en los zoológicos.

“No hay como que vivan en su hábitat natural. Ellos tienen derecho a nacer, crecer, desarrollarse y morir en donde les corresponde”, afirmó la activista mexicana Diana Valencia, directora y fundadora de la asociación local Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes, al plantear que aunque la crianza asistida garantiza la atención de las crías, “están cuidados por un humano, lo que no tendría que ser así”.

Ante las posiciones en contra, el encargado del área de primates del zoológico de Guadalajara expresó que los santuarios y zoológicos actualmente representan una oportunidad única para salvar a muchas especies que están en riesgo por el cambio climático y la caza furtiva. Admitió, además, que si Yuji hubiera nacido en estado silvestre probablemente “no habría tenido una segunda oportunidad”.