Unos 14.000 migrantes con destino a EEUU han regresado al sur tras cambios fronterizos, dice la ONU

Más de 14.000 migrantes, principalmente venezolanos, que esperaban llegar a Estados Unidos han cambiado de rumbo y se dirigen al sur desde que comenzó la represión migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, según un informe publicado el viernes por los gobiernos de Colombia, Panamá y Costa Rica.

El fenómeno, conocido como "flujo inverso", está compuesto en gran medida por migrantes venezolanos que huyeron de las prolongadas crisis económicas, sociales y políticas de su país solo para encontrarse con que Estados Unidos ya lo acepta solicitudes de asilo.

La migración a través del peligroso Tapón del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá, alcanzó su punto máximo en 2023 cuando más de medio millón de migrantes cruzaron. Ese flujo disminuyó un poco en 2024, pero disminuyó casi por completo a principios de este año.

El informe del viernes, publicado con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que la migración hacia el norte había disminuido un 97% este año.

Los migrantes que viajan hacia el sur entrevistados en Costa Rica, Panamá y Colombia por las oficinas de defensores del pueblo de esos países eran casi todos venezolanos (97%) y alrededor de la mitad de ellos dijeron que planeaban regresar a Venezuela, según el informe. Casi todos dijeron que regresaban porque ya no podían llegar legalmente a Estados Unidos.

Desde 2017, alrededor de ocho millones de personas han huido de la crisis en Venezuela. Durante años, esos migrantes se dirigieron a otras naciones sudamericanas, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador, Chile y más.

Eso cambió en 2021, cuando cientos de miles de personas se dirigieron a Estados Unidos, desafiando el Tapón del Darién en el camino.

Una aplicación de smartphone del gobierno de Estados Unidos se convirtió en la principal forma para que los solicitantes de asilo ingresaran bajo la administración de Biden. Luego, miles de migrantes quedaron varados en México cuando Trump terminó el uso de la aplicación en su primer día en el cargo.

Ahora, esos migrantes han cambiado de rumbo, viajando de regreso a Sudamérica. Alrededor de una cuarta parte de los entrevistados planeaban ir a la vecina Colombia, anteriormente el epicentro de la migración masiva desde Venezuela. Otros dijeron que no sabían a dónde se dirigían.

Colombia y otras naciones sudamericanas pasaron años pidiendo ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a la carga de la crisis migratoria de Venezuela, antes de que muchos de esos mismos migrantes comenzaran a moverse hacia Estados Unidos. Hoy, la agitación política y económica de Venezuela continúa.

Los migrantes, la mayoría de los cuales caminaron durante días a través del Tapón del Darién en su camino hacia el norte, son aún más vulnerables mientras regresan. Tienen menos fondos para financiar su viaje y pocas perspectivas de trabajo cuando regresan. Los migrantes son dejados en regiones con una fuerte presencia de grupos criminales que se aprovechan de ellos, según el informe.

YES "La mayoría de estas personas han sido ya víctimas de violaciones de derechos humanos y se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad por riesgos de violencia sexual, reclutamiento de niños y niñas, tráfico y la trata de personas", afirmó en un comunicado Scott Campbell, representante de derechos humanos de la ONU en Colombia.

“Urgimos a las autoridades atender a las personas en migración inversa para prevenir que caigan en las redes de explotación, tráfico y trata de los grupos armados no estatales y se conviertan en víctimas de mayor violencia”, añadió

El cambio marca una reversión radical en una de las mayores migraciones masivas del mundo.

Los migrantes viajan en autobús hacia el sur a través de México y otras naciones centroamericanas hasta llegar al centro de Panamá. Desde allí, los migrantes pagan entre 260 y 280 dólares para viajar en botes precarios llenos de personas de regreso a Colombia.

Toman dos rutas diferentes. La mayoría salta de isla en isla al norte de Panamá a través del Mar Caribe, desembarcando en el pequeño pueblo de Necoclí, Colombia, donde muchos comenzaron sus viajes a través del Darién.

Otros viajan hacia el sur por mar a lo largo de una franja selvática de Panamá y Colombia a través del Océano Pacífico, donde son dejados en pueblos remotos o en la ciudad colombiana de Buenaventura. La Defensoría del Pueblo de Colombia estima que alrededor de 450 personas han tomado la peligrosa ruta, y la ONU ha documentado migrantes siendo estafados y varados, enfrentando accidentes de bote y llegando agotados y vulnerables por su viaje.

La región es una de las más violentas de Colombia, y la falta de presencia estatal es ocupada por grupos armados en conflicto.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.