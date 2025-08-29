Quinceañera se hace viral en México y más fotos de la semana en América Latina

El 15to cumpleaños de una adolescente mexicana se convierte en una vista viral en un estadio. Atentados sacuden Colombia, incluyendo un coche bomba y el derribo de un helicóptero policial. Manifestantes arrojan piedras a la comitiva del presidente de Argentina, Javier Milei, durante la campaña y Brasil alberga el Mundial de Gimnasia, en el inicio del ciclo olímpico para los Juegos de Los Ángeles en 2028.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 22 y el 28 de agosto de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

