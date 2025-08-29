Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Quinceañera se hace viral en México y más fotos de la semana en América Latina

The Associated Press
Viernes, 29 de agosto de 2025 01:30 EDT

El 15to cumpleaños de una adolescente mexicana se convierte en una vista viral en un estadio. Atentados sacuden Colombia, incluyendo un coche bomba y el derribo de un helicóptero policial. Manifestantes arrojan piedras a la comitiva del presidente de Argentina, Javier Milei, durante la campaña y Brasil alberga el Mundial de Gimnasia, en el inicio del ciclo olímpico para los Juegos de Los Ángeles en 2028.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 22 y el 28 de agosto de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

Relacionados

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in