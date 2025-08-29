Principal indicador de inflación en EEUU se mantiene estable, aunque la subyacente sube

El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal se mantuvo mayormente estable el mes pasado a pesar de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, pero una medida de la inflación subyacente aumentó.

Los precios subieron un 2,6% en julio en comparación con el año anterior, informó el viernes el Departamento de Comercio, el mismo aumento anual que en junio. Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios subieron un 2,9% respecto al año anterior, frente al 2,8% del mes previo y el nivel más alto desde febrero.

Las cifras ilustran por qué muchos funcionarios de la Reserva Federal han sido reacios a recortar su tasa de interés clave. Aunque la inflación es mucho más baja que el pico de aproximadamente el 7% que alcanzó hace tres años, todavía se mantiene notablemente por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Al mismo tiempo, el informe mostró que el gasto del consumidor aumentó el mes pasado y podría impulsar el crecimiento económico, que se debilitó considerablemente en los primeros seis meses del año.

Mensualmente, los precios al consumidor subieron un 0,2% de junio a julio, por debajo del 0,3% del mes anterior, mientras que los precios básicos aumentaron un 0,3% por segundo mes consecutivo.

Las cifras son similares a las reportadas a principios de este mes en el índice de precios al consumidor, que ha subido un 2,7% respecto al año anterior. El IPC subyacente aumentó un 3,1% en julio en comparación con el año anterior.

Por separado, el informe del viernes mostró que el gasto del consumidor saltó un 0,5% en julio, el mayor aumento desde marzo y una señal de que muchos estadounidenses todavía están dispuestos a gastar a pesar de las altas tasas de interés y la incertidumbre sobre la dirección de la economía. El gasto aumentó bruscamente en bienes duraderos como automóviles, electrodomésticos y muebles, muchos de los cuales son importados.

Los ingresos aumentaron un 0,4% de junio a julio, impulsados por un saludable aumento en los salarios y sueldos, mostró el informe.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que el banco central probablemente reducirá su tasa clave en su reunión del próximo mes. Pero se espera que los responsables de la política procedan con cautela y no está claro cuántos recortes de tasas más ocurrirán este año.

Cuando la Fed reduce su tasa clave, a menudo —aunque no siempre— reduce los costos de los préstamos para cosas como hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos comerciales.

Trump ha presionado implacablemente a Powell y a la Fed para que bajen las tasas de interés desde principios de este año. El lunes buscó despedir a Lisa Cook, miembro de la junta de gobierno de la Fed, en un esfuerzo por obtener un mayor control sobre el banco central.

