Turista embarazada queda varada en México tras cancelación de vuelos por violencia de cárteles

Una mujer embarazada en el segundo trimestre de gestación se encuentra entre los turistas atrapados en México debido a la suspensión de vuelos por la ola de violencia de los cárteles.

La canadiense Meghan Mahoney, que ha estado de vacaciones en la localidad turística costera de Puerto Vallarta, es una de las miles de personas que no saben cuándo podrán partir, y declaró a la cadena CBC que la situación era “aterradora”.

“Podemos ver humo por todos lados. Solo esperamos que todo el mundo se mantenga a salvo y que podamos viajar a casa en breve”, expresó.

La violencia y los disturbios se han extendido por algunas regiones después de que el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, muriera el domingo en una operación militar en el estado occidental de Jalisco, según informaron las autoridades.

En las horas siguientes, aparecieron videos e informes de bloqueos de carreteras con vehículos en llamas, tiroteos y gasolineras incendiadas en supuestos ataques de represalia.

open image in gallery Puerto Vallarta se encuentra en el centro de la violencia de las bandas en represalia por el asesinato del líder de un cártel ( @morelifediares via Reuters )

Mahoney y su esposo tenían previsto volar ese mismo día.

“Estábamos haciendo las maletas para irnos al aeropuerto esta mañana, cuando unos amigos de la familia que también se alojan aquí, en otra parte de la ciudad, nos avisaron de que había algunos incendios y que nos quedáramos si podíamos”, explicó.

Decidieron refugiarse en su Airbnb; su marido planeaba ir de compras a una tienda cercana, pero su anfitrión se lo desaconsejó rotundamente.

“Y fue una suerte, porque esa tienda se quemó una hora más tarde”, dijo Mahoney.

También quedó atrapado en Puerto Vallarta Eugene Marchenko (37), residente en Charleston (Carolina del Sur, EE. UU.), quien declaró a Fox News que se había despertado al oír bocinazos y vehículos en llamas a poca distancia de su balcón.

open image in gallery Turistas observan desde la distancia el humo que se extiende por Puerto Vallarta ( Reuters )

“Miré hacia abajo y estaban completamente envueltos en llamas”, dijo Marchenko, y añadió: “Fueron seis autos en total los que ardieron, además de un camión cisterna de combustible”.

Marchenko describió un video de un vecino en el que unos hombres que creía que eran miembros del cártel obligaban a la gente a bajar de sus vehículos.

“Decían a la gente que saliera de sus automóviles. Luego, sacaban la gasolina y la echaban en el vehículo y esperaban a que todo el mundo se alejara para prenderle fuego”, relató Marchenko.

Adryan Moorefield, residente en Dallas, Texas, EE. UU., quien también iba a viajar a casa desde Puerto Vallarta el domingo, dijo a CNN que la violencia había sido un “shock total”.

“Ya habíamos estado en Puerto Vallarta y pensamos que este sería un lugar perfecto para pasar unas vacaciones de playa rápidas y sencillas”, afirmó.

Katy Holloman, de El Dorado Hills, California, ya se dirigía al aeropuerto el domingo cuando de repente le dijeron que se refugiara en su hotel de Puerto Vallarta.

open image in gallery SEI286438241 ( Reuters )

“La carretera está cerrada por culpa del cártel”, declaró al New York Post, y agregó: “No hay vuelos que salgan del aeropuerto hacia EE. UU. Los hemos reprogramado para mañana por la tarde; esperamos poder ir a casa”.

Los que consiguieron llegar hasta el aeropuerto el domingo por la mañana no pudieron volar, y los turistas se quedaron encerrados en la terminal “sobreviviendo a base de barras de cereal”, según declaró la viajera Adriana Belli a Fox News.

Otro turista declaró a Fox News que él y su esposa, que viajaban sin su hijo de cuatro años por primera vez, habían llamado a casa para explicar la situación.

“Hoy tuve que llamar a mi madre y decirle: 'Mira, allí está mi testamento. Acabamos de redactarlo. No quiero que te asustes, pero puede que necesite que te quedes un par de días más con mi hijo'”, contó.

La Oficina de Asuntos Consulares de EE. UU. ha instado a los estadounidenses en varias partes de México a refugiarse “debido a las operaciones de seguridad en curso, los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad criminal”, según la agencia.

Las regiones bajo aviso incluyen los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Traducción de Sara Pignatiello