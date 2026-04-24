Delcy Rodríguez y Gustavo Petro se reúnen por primera vez tras la captura de Nicolás Maduro por EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario colombiano Gustavo Petro se reunieron el viernes por primera vez desde la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero, como parte de un esfuerzo para profundizar sus relaciones en distintas áreas de interés binacional.

La presidenta en funciones recibió por la tarde a Petro en el Palacio de Miraflores en Caracas. Se espera que los mandatarios revisen una amplia agenda bilateral, que incluye asuntos migratorios y consulares, seguridad y defensa fronteriza, salud, comercio e industria, entre otros

La reunión se produjo en Caracas luego de que se canceló un encuentro que se había programado inicialmente para el 13 de marzo en la frontera común. Petro había realizado una visita oficial al país en abril de 2024 para reunirse entonces con Maduro.

Se espera que Rodríguez y Petro también discutan formas de profundizar los lazos comerciales y energéticos, que se vieron en su momento afectados por la ruptura de relaciones en 2019. El intercambio se redujo entonces drásticamente.

Con la llegada al poder de Petro —el primer mandatario de izquierda en Colombia— en agosto de 2022, se restablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales con Caracas. Su antecesor Iván Duque (2018-2022) tildaba de “dictador” a Maduro.