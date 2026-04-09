Supremo Tribunal de Brasil aplaza decisión sobre cómo Río de Janeiro debe elegir gobernador

El Supremo Tribunal Federal de Brasil aplazó el jueves una decisión sobre quién será gobernador del estado de Río de Janeiro, lo que prolonga una crisis que comenzó hace tres semanas en la región más emblemática del país. Los asuntos de seguridad, movilidad urbana e incluso los precios de la gasolina se acumulan en el escritorio de un juez local que actúa como gobernador interino.

Río no tiene gobernador desde el 23 de marzo, cuando Cláudio Castro renunció para postularse al Senado en las elecciones de octubre, como exige la ley. Otras personas que podrían ocupar su cargo no están disponibles para asumirlo.

El juez Flávio Dino pidió una revisión en un caso que determinará si el sucesor de Castro hasta enero será elegido por los votantes en una elección anticipada o por los miembros de la legislatura estatal. Tiene hasta 90 días para volver al tribunal con su fallo.

Hasta ahora, la votación va 4-1 en el STF, integrado por 10 miembros, a favor de una elección en la legislatura estatal.

Thiago Pampolha podría ocupar el puesto de Castro si no hubiera renunciado como vicegobernador en 2025 para asumir un asiento en un organismo estatal de supervisión del gobierno. El siguiente en la línea era Rodrigo Bacellar, presidente de la legislatura del estado de Río, pero recientemente fue encarcelado y destituido.

El jefe del poder judicial del estado de Río, Ricardo Couto de Castro, se desempeña ahora como gobernador. Pero como no se esperaba que permaneciera mucho tiempo, enfrenta obstáculos para lograr que otros funcionarios ejecutivos trabajen con él, según han informado medios locales.

Un nuevo gobernador electo podría asumir el cargo hasta enero del próximo año, ya que los ciudadanos de Río ya tenían previsto elegir a uno en las elecciones generales de octubre.

Thomas Traumann, consultor político y exministro del gobierno, sostiene que la prolongación del caos político en Río no sólo es vergonzosa, sino también peligrosa.

"El gobierno de Brasil acaba de ofrecer un acuerdo para reducir los precios del diésel, que están altos por el conflicto en Oriente Medio. Río es uno de los pocos que no aceptaron porque no hay nadie que lo autorice. Ahora tendremos el diésel más caro de Brasil”, señaló Traumann. “¿Y si mañana por la mañana hay violencia de bandas criminales? ¿Quién va a decirle a la policía que reaccione?”.

Los medios locales también han informado que miembros del poder judicial de Río temen que pronto puedan enfrentar dificultades para proceder con algunos casos, ya que su jefe tiene que gestionar el gobierno del estado sin que se vislumbre un final.

El senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro y probable rival del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, ha impulsado que el legislador estatal Douglas Ruas sea elegido gobernador a través de la legislatura estatal.

Partidarios de Lula y de su candidato a gobernador de Río, Eduardo Paes, han argumentado que los votantes deberían acudir a las urnas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.