Corte colombiana tumba emergencia económica decretada por Petro para aliviar situación fiscal

La Corte Constitucional colombiana tumbó el jueves el decreto de emergencia económica declarada en diciembre por el presidente Gustavo Petro que le permitía establecer impuestos temporales para solventar los gastos de financiamiento del Estado.

Petro, primer izquierdista en la presidencia del país, rechazó la decisión de la Corte y la calificó como una institución que no recoge la voluntad del gobierno actual. “Deciden decir: ‘no más ingresos al gobierno’. Nos quieren ahorcar, porque somos un gobierno diferente”, aseguró durante un discurso en Quibdó, en el Pacífico colombiano.

Se trata de una decisión de fondo en la que el alto tribunal declaró el decreto inexequible, es decir, opuesto a la Constitución, por lo que no puede regir. No obstante, aún no ha divulgado la sentencia en la que explicará los fundamentos de su decisión.

El decreto se encontraba suspendido desde enero como una medida provisional ordenada por la Corte.

Petro decretó el “estado de emergencia económica”, una medida excepcional que le permite dictar decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, argumentando que el país enfrentaba una “coyuntura fiscal excepcional” que no le permitiría garantizar la prestación de servicios públicos esenciales y garantizar derechos.

El gobierno alegó una mala situación fiscal luego de que el Congreso hundiera una reforma tributaria que necesitaba para la financiación del Estado en 2026, dejando desfinanciado el presupuesto de la nación. Han defendido la medida asegurando que pretendían recaudar dinero con impuestos a los más adinerados.

Mientras estuvo vigente, el decreto aumentó los impuestos al patrimonio de los más adinerados y al sector financiero, así como a los licores y a los juegos de azar y por internet.

Petro también anunció esta semana que contempla declarar una nueva declaratoria de emergencia económica para solventar los gastos estatales en caso de que el Congreso niegue nuevamente una reforma fiscal que planea presentar.

La medida excepcional fue usada una segunda vez en los últimos meses por el gobierno en febrero para atender miles de afectados por las inundaciones causadas por el ingreso de frentes fríos al Caribe en ocho departamentos. Dicho decreto aún se mantiene en pie.