Lo que sabemos del descarrilamiento del tren en el sur de México que dejó 13 muertos

Al menos 13 personas murieron y decenas resultaron heridas en un accidente de tren en el sur de México, según informaron las autoridades.

El incidente detuvo el tráfico a lo largo de la línea ferroviaria que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México.

El Tren Interoceánico, que une los estados de Oaxaca y Veracruz, se descarriló el domingo al pasar por una curva cerca del pueblo de Nizanda.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en la red social X que "lamentablemente fallecieron 13 personas" en el accidente, añadiendo que otras 98 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad.

Autoridades indicaron que el tren transportaba a 241 pasajeros y nueve tripulantes cuando ocurrió el percance. ( AFP via Getty Images )

Sheinbaum pidió al secretario de Marina y al subsecretario de derechos humanos que se desplazaran al lugar para asistir personalmente a las familias.

En un mensaje en X el domingo, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que varias agencias gubernamentales habían llegado al lugar del accidente para apoyar a los heridos.

El Tren Interoceánico fue inaugurado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El servicio ferroviario forma parte de una iniciativa más amplia para impulsar los trenes de pasajeros en el sur de México y desarrollar infraestructura a lo largo del istmo de Tehuantepec, una estrecha franja de tierra entre el Pacífico y el Golfo de México.

El gobierno mexicano planea convertir el istmo en un corredor estratégico para el comercio internacional, con puertos y líneas ferroviarias que puedan conectar los océanos Atlántico y Pacífico. En la actualidad, el Tren Interoceánico va desde el puerto de Salina Cruz en el Pacífico hasta Coatzacoalcos, cubriendo una distancia de aproximadamente 290 kilómetros (180 millas).