Cambia la tendencia en Perú: Fujimori y Sánchez lideran la votación presidencial con conteo al 90%

La derechista Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideraban el miércoles el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse 90% de los sufragios luego de un cambio de tendencia que desplazó del segundo puesto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

Fujimori, candidata por Fuerza Popular, encabezaba la votación con 16,95%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú, se ubicaba en segundo lugar con 11,99% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes de los comicios del domingo.

En un muy cercano tercer lugar quedó López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,94%.

Perú se encamina a una segunda vuelta presidencial el 7 de junio porque ningún candidato ha logrado el 50% más uno de los votos válidos que exige la ley para ganar en primera vuelta. Pero los resultados tan ajustados en el el cómputo parcial no permiten aún determinar quiénes serán los contendientes.

La lentitud en el conteo, aunque mayor al promedio de los países de la región, también caracterizó a los últimos comicios presidenciales de Perú en 2021, cuando el 100% se alcanzó cinco días después de la votación.

Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Durante la campaña la dirigente política prometió combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles.

Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales.

Los peruanos también votaron para escoger a 130 diputados y 60 senadores de un Congreso bicameral en el que el Senado tiene amplios poderes.