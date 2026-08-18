Shakira promete reconstruir 10 escuelas afectadas por el devastador terremoto en Colombia

Shakira se comprometió a reconstruir al menos 10 escuelas en Colombia tras el devastador terremoto que dejó cientos de muertos.

La cantante hizo el anuncio durante una visita sorpresa a Quibdó, capital del departamento de Chocó, una de las zonas afectadas la semana pasada por el terremoto más fuerte registrado en el país en los últimos años.

Shakira, de 49 años y cuyo nombre completo es Shakira Mebarak Ripoll, recorrió aulas destruidas y abrazó a niños de las escuelas afectadas.

“Lo que más me preocupa es que las escuelas no sean reconstruidas una vez que termine esta emergencia”, afirmó. “Cada día que los niños no van a la escuela es un día que pierden de su futuro”.

Durante la visita estuvo acompañada por Howard Buffett, filántropo e hijo del multimillonario Warren Buffett, quien desde hace años apoya distintas iniciativas en Colombia.

open image in gallery Shakira recorre zonas de Quibdó, Colombia, afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ( AFP/Getty )

La Fundación Howard G. Buffett participará en el proyecto de reconstrucción junto con la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira.

“Cuando ella llama, yo vengo”, afirmó Buffett.

La cantante también anunció que Global Citizen y Live Nation aportarán 500.000 dólares cada una para las tareas de recuperación.

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió amplias zonas del oeste de Colombia el 10 de agosto y dejó al menos 287 muertos, además de más de 26.000 viviendas destruidas, según cifras oficiales.

Las autoridades registran 194 personas desaparecidas, aunque bases de datos independientes elaboradas por civiles estiman que la cifra podría superar las 4.100.

Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia y epicentro del desastre, registró más de 3.100 viviendas destruidas y más de 265 centros educativos dañados, según informó el gobierno local el lunes.

open image in gallery El terremoto dejó al menos 287 muertos y miles de heridos ( AFP/Getty )

“Es un lugar que amo, donde he visto crecer a nuestros estudiantes en las aulas”, afirmó Shakira en un video publicado en X por el medio colombiano La FM. “Tengo muchas ganas de verlo reconstruido”.

Su Fundación Pies Descalzos, dedicada a ampliar el acceso a la educación de niños y jóvenes en Colombia, trabaja en Chocó desde hace 22 años y gestiona dos escuelas de las que ya se graduaron cientos de estudiantes, según explicó la cantante.

La evaluación de los daños en el departamento ha resultado difícil para las organizaciones humanitarias debido a los problemas de comunicación y las dificultades de acceso. Chocó tiene una superficie similar a la de Suiza y pocas carreteras que lo conecten con el resto del país, por lo que numerosas localidades dependen de vías fluviales y caminos sin pavimentar.

Según datos del gobierno colombiano publicados en 2025, la mayoría de los cerca de 600.000 habitantes de Chocó vive en condiciones de pobreza, en una región poblada en gran parte por comunidades indígenas y afrocolombianas.

open image in gallery Shakira estuvo acompañada por el empresario estadounidense Howard Buffett ( AFP/Getty )

“No hay forma de aliviar el dolor de tantas personas ni existen soluciones mágicas”, afirmó Shakira durante su visita a una escuela secundaria de Quibdó.

“Lo que sí existe es el compromiso de estar aquí junto al pueblo chocoano, de no abandonar al Chocó como históricamente ha ocurrido, hasta que cada colombiano y cada habitante de la región pueda recuperar la vida que merece, y todos los niños regresen a sus escuelas y puedan soñar con el futuro que merecen”, agregó.

Shakira, conocida por éxitos como “Whenever, Wherever” y por sus canciones vinculadas al Mundial, apoya desde hace años distintas iniciativas educativas y anunció que dedicará todos sus “esfuerzos personales” a reconstruir una universidad tecnológica de Chocó.

Tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela en junio, anunció que el Fondo de Educación FIFA Global Citizen destinaría 500.000 dólares a la recuperación del sistema educativo de ese país.

Otros artistas también se sumaron a las iniciativas de ayuda. Marc Anthony y Chayanne participaron el domingo junto con decenas de músicos en un concierto benéfico en Miami para recaudar fondos destinados a los damnificados por los terremotos en ambos países.

Por su parte, Karol G se comprometió a igualar las donaciones de sus seguidores a su Fundación Con Cora durante sus tres conciertos del pasado fin de semana en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles. Además, participará este domingo en Bogotá en otro concierto benéfico junto con Maluma, Sebastián Yatra y otros artistas.

Traducción de Leticia Zampedri