Seguridad Nacional de EEUU dice que padre deportado de infante de Marina tenía historial delictivo

El padre de un infante de Marina que fue arrestado por las autoridades de inmigración de Estados Unidos al visitar a su hija embarazada en Camp Pendleton tiene antecedentes penales que incluyen cargos de violencia doméstica y asalto agravado con un arma mortal, informó el Departamento de Seguridad Nacional el jueves.

Esteban Ríos fue deportado a México en 1999, expulsado de Estados Unidos nuevamente en 2005, y en 2020 un juez de inmigración ordenó deportarlo luego de que ingresó ilegalmente al país por tercera vez, señaló el departamento.

La declaración fue el primer relato detallado que proporcionó Seguridad Nacional desde que el infante de Marina, Steve Rios, dijo la semana pasada que su padre fue detenido después de visitar la base militar del sur de California, liberado con tobilleras de rastreo y detenido nuevamente al presentarse días después en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tal como se le ordenó.

En un principio, Seguridad Nacional no proporcionó detalles cuando The Associated Press le preguntó varias veces el martes sobre cualquier historial delictivo que tuviera Esteban Ríos, y sólo dijo que "los extranjeros ilegales con antecedentes criminales no son bienvenidos en Estados Unidos". El departamento indicó que no tenía otra información para divulgar.

El jueves —un día después de que la AP publicara una historia sobre Esteban Ríos, y dos días después de que solicitara detalles al departamento—, el DHS publicó el relato detallado de sus antecedentes delictivos. El departamento también acusó a la agencia noticiosa de haber "oscurecido deliberadamente los hechos", a pesar de que no le proporcionó a la AP la información que acusó a la organización de noticias de oscurecer.

Steve Rios, de Oceanside, California, dijo a la estación KNSD de San Diego que sus padres lo inspiraron a alistarse en la Infantería de Marina. Indicó que vinieron a Estados Unidos desde México hace más de 30 años y han lavado autos y limpiado casas toda su vida.

"Sólo se trataba de hacerlos sentir orgullosos, ¿verdad? He visto todas las dificultades por las que han pasado", declaró Steve Rios a la estación. "Lo menos que podía hacer, ¿verdad?, y servir a este país y tratar de, sabes, dedicar algo de tiempo".

Steve Rios dijo que él y sus padres estaban recogiendo a su hermana menor y a su esposo, quien también es un infante de Marina, en Pendleton el 28 de septiembre, tal y como lo han hecho todos los fines de semana durante los últimos meses mientras ella espera su primer hijo. Después de detenerse en la puerta, agentes del ICE llegaron para detener a ambos padres, liberándolos más tarde con tobilleras de rastreo. Indicó que su padre fue deportado el 10 de octubre.

La familia Ríos dijo a la estación que los padres no tenían antecedentes penales, tenían solicitudes de green card —permiso de residencia— pendientes patrocinadas por Steve, y autorización para trabajar.

En respuesta a las consultas de la AP, Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, emitió una declaración el martes que decía: "Bajo el presidente (Donald) Trump y la secretaria (Kristi) Noem, si usted viola la ley, incluida la violencia doméstica y el asalto agravado con un arma mortal, enfrentará las consecuencias. Los extranjeros ilegales con antecedentes delictivos no son bienvenidos en Estados Unidos".

La declaración no decía nada sobre Esteban Ríos, incluido si fue arrestado o acusado de algún delito, ni si tenía algún historial migratorio.

Cuando la AP hizo un seguimiento para preguntar si Esteban Ríos y su esposa tenían antecedentes penales, Luis Alani, estratega de comunicaciones en el ICE, escribió: "Por ley, el ICE no tiene información sobre estos extranjeros. Para aclarar, no hay información que podamos divulgar".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.