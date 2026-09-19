Se reúnen presidentes de Venezuela y Paraguay tras 20 meses de ruptura de relaciones bilaterales

Los presidentes de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Paraguay, Santiago Peña, mantuvieron el sábado un encuentro oficial en Caracas en lo que constituyó el primer acercamiento de cara a la normalización de relaciones bilaterales, rotas desde inicios del año pasado.

En un acto protocolar, Peña —que arribó acompañado de su esposa— y el canciller paraguayo Rubén Ramírez fueron recibidos por Rodríguez en el Palacio de Miraflores.

Durante la cita, se dialogó sobre el intercambio comercial, la atención consular a los ciudadanos de ambos países, así como temas energéticos y “compromisos financieros pendientes”, informó la presidencia venezolana en un comunicado.

La suscripción de un comunicado conjunto por parte de los cancilleres, selló la visita oficial de Peña que “permite avanzar hacia una nueva etapa y fijar una hoja de ruta” entre ambos países.

Según mencionó la víspera el canciller paraguayo, el encuentro constituye el “inicio de un diálogo” orientado al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares. No se ha fijado una fecha para la eventual reapertura de embajadas.

Los lazos entre Caracas y Asunción se fracturaron en enero de 2025, luego que el gobierno paraguayo reconoció a Edmundo González como presidente electo en los comicios de 2024, y el organismo electoral declaró ganador al ahora defenestrado expresidente Nicolás Maduro, en medio de las denuncias de la oposición de un supuesto “fraude electoral”.

Uno de los temas álgidos entre ambas naciones se relaciona con una deuda pendiente del gobierno paraguayo con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por la compra de crudo por unos 300 millones de dólares. Aunque Paraguay admite la deuda, el monto sobre los intereses está en litigio en un tribunal arbitral internacional con sede en París.

Es la segunda visita de un presidente latinoamericano a Venezuela desde que Rodríguez asumió la presidencia encargada tras la detención de Maduro, capturado el 3 de enero en una intervención militar estadounidense. En abril, Rodríguez recibió al entonces mandatario colombiano Gustavo Petro.