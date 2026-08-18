San Diego cancela contratos que permitían al ICE y la CBP entrenar en polígonos locales

Un condado del sur de California ya no permitirá que las autoridades federales de inmigración se entrenen en un campo de tiro local, ante la preocupación por la violenta ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra los inmigrantes.

Los supervisores del condado de San Diego votaron 3 a 2 el martes para poner fin a los contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para entrenar en una instalación propiedad del condado cerca de la frontera con México y en una instalación de la Marina arrendada por el condado. Las agencias, que realizan la aplicación de las leyes migratorias y llevan a cabo controles aduaneros y de inmigración en la concurrida frontera entre Estados Unidos y México, han tenido contratos durante años para entrenar en esas instalaciones.

“Los agentes federales de inmigración han perjudicado a nuestras comunidades de muchas maneras distintas aquí, a nivel local, y en todo el país”, afirmó Monica Montgomery Steppe, una de las supervisoras que votó para terminar los contratos. “Simplemente no queremos ser cómplices de eso”.

La votación se produce después de que varios residentes exigieran que el condado, de más de 3 millones de habitantes y situado en la frontera entre Estados Unidos y México, pusiera fin a los contratos. Señalaron que sería una forma de dejar de ayudar a la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump, que ha separado a familias y ha provocado enfrentamientos mortales entre agentes federales y residentes en comunidades desde Minnesota hasta Maine.

Otras comunidades, incluida la cercana ciudad de Escondido y otras en Nueva York y Minnesota, también han debatido si deben permitir que agentes de inmigración utilicen sus campos de tiro, pero optaron por mantener vigentes los contratos.

Jim Desmond, supervisor del condado de San Diego que votó en contra de la medida, sostuvo que las agencias del orden deberían trabajar y entrenarse juntas, y que obligar a los agentes a viajar más lejos para capacitarse no logra nada.

“El ICE se ha excedido y se ha sobrepasado, pero ¿cómo se arregla eso? Se arregla con más entrenamiento”, manifestó.

Rodney Scott, quien dirige la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la agencia depende del campo de tiro del condado para entrenar a 1.700 agentes. Sin él, indicó, los enviaría a otro lugar para el entrenamiento obligatorio con armas de fuego, lo que reducirá el personal local y afectará el comercio y los viajes a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Es algo sin precedentes que un socio local, como la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, socave deliberadamente la seguridad fronteriza y ponga en riesgo a nuestras comunidades”, señaló Scott en un comunicado.

El ICE no respondió a las solicitudes de comentarios.

En San Diego, la CBP tiene un acuerdo para usar el centro de entrenamiento del condado desde 2017, mientras que el ICE tiene uno desde 2021. Los agentes federales han acumulado más de 3.300 horas de entrenamiento en el centro desde 2024, según una carta de los supervisores que propusieron poner fin a los contratos.

La carta indicó que el ICE también tiene un acuerdo desde 2022 para usar un campo de tiro propiedad de la Marina que el condado arrienda en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar.

Los funcionarios de San Diego que votaron para terminar los contratos dijeron que quieren mantener la confianza de las comunidades inmigrantes de la región y que han trabajado arduamente para diferenciar a la policía local de los agentes federales de inmigración. Varios defensores afirmaron que el gobierno de Trump ha encargado a otras agencias federales que ayuden a ejecutar la aplicación de las leyes migratorias y que, con autoridades que operan con el rostro cubierto y ropa de calle, resulta difícil saber para qué agencia trabajan.

“Nuestra comunidad es un hogar, no un objetivo”, dijo esta semana Terra Lawson-Remer, presidenta de la junta. Ella fue una de las dos supervisoras que propusieron poner fin a los contratos. “Si el gobierno de Trump quiere gastar miles de millones en esta agenda de ley y deportación, puede usar sus propios recursos federales para llevarla a cabo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.