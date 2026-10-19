Fallece sacerdote ecuatoriano luego de que le cayera un crucifijo durante una misa transmitida en vivo

Un sacerdote católico en Ecuador falleció tras ser aplastado mortalmente por un crucifijo que cayó mientras transmitía en directo la misa vespertina.

El accidente ocurrió el sábado en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, a unos 265 km al suroeste de la capital.

Patricio Alfredo Sánchez Molinari estaba retransmitiendo el evento en directo desde sus redes sociales cuando la cruz que colgaba de la pared detrás de él se cayó repentinamente, aproximadamente a los 30 minutos de la retransmisión.

Las impactantes imágenes de la misa mostraron cómo un pesado crucifijo que colgaba detrás del altar se desprendía y caía sobre la nuca del sacerdote.

open image in gallery Patricio Sánchez Molinari murió al ser golpeado por una cruz mientras retransmitía en directo una misa católica ( Facebook/Patricio Sánchez )

El sacerdote estaba de cara a la congregación en ese momento y, al parecer, no vio caer el objeto. El video muestra que no se levantó tras el impacto.

El sacerdote fue derribado debajo del altar y quedó fuera de la vista, pero grabó a los fieles horrorizados gritando y corriendo en su ayuda.

“¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!”, se oía gritar a la gente justo antes de que se cortara la transmisión. Otros se acercaban corriendo al altar para ayudar al clérigo herido.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar, pero los paramédicos no pudieron reanimar al sacerdote. El video de la transmisión en directo fue retirado posteriormente de la página del sacerdote, pero se difundió ampliamente en las redes sociales, según informó NBC News.

La arquidiócesis de Guayaquil confirmó su muerte el domingo y escribió que Sánchez “partió a la Casa del Padre para disfrutar de su presencia y gloria”.

open image in gallery El sacerdote estaba celebrando la misa vespertina cuando lo golpeó la cruz que había en la pared detrás de él ( Facebook/Patricio Sánchez )

“Dele, Señor, el descanso eterno, y que brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén”, escribieron en un comunicado en latín publicado en las redes sociales.

La archidiócesis no especificó qué causó la caída del crucifijo ni si se llevará a cabo una investigación.

No estaba claro si murió en el acto o si falleció posteriormente a causa de las heridas.

Sánchez pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una orden religiosa católica romana fundada en 1732 con presencia en 80 países, según la agencia Associated Press.

La archidiócesis informó que se había programado una eucaristía en su memoria para el domingo por la noche.

Las autoridades locales aún no se habían pronunciado sobre el incidente, y no estaba claro qué había provocado la caída del crucifijo.

En 2014, un joven de 21 años falleció y su amigo resultó herido tras ser aplastados por un crucifijo erigido en honor al papa Juan Pablo II en el norte de Italia. Ese mismo año, una madre de dos hijos murió en Chicago, Estados Unidos, después de que una gárgola de piedra cayó desde un tercer piso de una iglesia antigua y la golpeó mientras paseaba con su prometido.

Traducción de Olivia Gorsin