Excandidata presidencial es detenida en Ecuador señalada por supuesto gasto electoral ilícito

La política opositora y excandidata presidencial de Ecuador, Luisa González, fue detenida el jueves en el marco de una investigación de la Fiscalía por supuesto financiamiento irregular en la campaña electoral de 2023.

En un mensaje en X, la Fiscalía señaló que durante la madrugada, en conjunto con la policía, ejecutó las órdenes de aprehensión contra tres personas a las que formulará cargos en las próximas horas “por el presunto delito de lavado de activos”. Agregó que se indagan supuestas “inconsistencias en los aportes y el origen ilícito de los recursos” usados para la campaña.

La Fiscalía identificó a los detenidos con sus iniciales, entre ellos L.M.G.A., correspondiente a los nombres de Luisa González Magdalena Alcívar. La oficina de prensa de la policía de Manabí —donde reside la excandidata— así como la de su partido Revolución Ciudadana confirmaron a The Associated Press su detención. Ambas declinaron dar más detalles.

El expresidente Rafael Correa (2007-2017) fue el primero en referirse al arresto a través de X. “Apresaron a Luisa González ¡Ya Basta!”, señaló el exmandatario.

La exdirigente del correísmo enfrenta desde enero una investigación que involucra a otras siete personas, incluido quien en 2023 fue su compañero de fórmula, Andrés Arauz.

González ha negado las acusaciones a las que consideró una “persecución política”.

La ley penal ecuatoriana sanciona el lavado de activos con penas que van de uno a 13 años de prisión.

Trayectoria política e inhabilitación

González, una abogada de 48 años y abanderada política de Correa, ha intentado sin éxito llegar a la presidencia de Ecuador en dos ocasiones.

Tanto en 2023 como en 2025 superó la primera vuelta electoral y se midió en el balotaje frente al actual presidente Daniel Noboa. En los últimos comicios denunció sin pruebas un “fraude electoral”.

También fue asambleísta por el movimiento correísta Revolución Ciudadana que presidió desde fines de 2023.

Su última aspiración política por la prefectura de Manabí en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre fue frustrada por la suspensión de Revolución Ciudadana por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Tras ello González buscó el auspicio del movimiento indígena Pachakutik, pero el TCE la excluyó por no cumplir el tiempo de militancia requerido. Luego de varios recursos interpuestos el organismo ratificó su inhabilitación.