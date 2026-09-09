Rubio visita Ecuador cuyo líder, afín a Trump, impulsa la lucha antidrogas de EEUU en la región

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Ecuador el miércoles, en la segunda etapa de una gira por tres países de Sudamérica destinada a reforzar la cooperación en materia de seguridad con líderes conservadores que se han acercado al presidente Donald Trump, especialmente en el impulso del gobierno para endurecer la lucha contra el narcotráfico.

Tras pasar el martes en Colombia reuniéndose con el nuevo y combativo presidente conservador Abelardo de la Espriella, Rubio viajaba a Quito para sostener conversaciones con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, quien adoptó rápidamente la postura de mano dura del gobierno de Trump sobre las operaciones antidrogas y la inmigración ilegal.

Ecuador ha enfrentado dificultades para contener la violencia vinculada a las drogas desde 2021, a medida que cárteles rivales se asocian con pandillas locales y se enfrentan por el control de rutas y puertos costeros utilizados para traficar cocaína. El país está encajonado entre Colombia y Perú, los principales países productores de cocaína del mundo.

Bajo el mando de Noboa, Ecuador se ha convertido en un sólido socio de Estados Unidos en los esfuerzos antidrogas en la región.

Coincidiendo con el viaje de Rubio, fuerzas de Estados Unidos interceptaron y hundieron el martes una embarcación que, según Washington, tenía vínculos con el grupo criminal ecuatoriano Los Choneros. Fue la sexta operación de ese tipo en menos de dos semanas y la segunda en el mismo número de días.

A diferencia de los ataques estadounidenses contra embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico en aguas latinoamericanas, iniciados en septiembre de 2025, las personas a bordo de las estaciones flotantes de reabastecimiento —que, según se afirma, apoyan el narcotráfico— fueron retiradas y transferidas a las autoridades ecuatorianas.

Parece tratarse de un cambio, después de que una serie de ataques contra embarcaciones a lo largo del año provocaron la muerte de al menos a 227 personas, a quienes el gobierno de Trump acusó de ser “narcoterroristas” sin aportar pruebas. El ejército de Estados Unidos llevó a cabo al menos dos de esos ataques mortales el mes pasado.

En declaraciones públicas realizadas el martes en Barranquilla, en la costa caribeña de Colombia, de la Espriella y Rubio elogiaron el resurgimiento de los vínculos entre Estados Unidos y Colombia, comenzando en el sector de la seguridad, donde la cooperación se había rezagado bajo el anterior liderazgo colombiano.

“Tenemos muchos intereses en común con ellos, tanto para enfrentar el terrorismo criminal transnacional regional como también en los compromisos económicos”, dijo Rubio sobre los tres países que visita. “Es parte de una tendencia que se está viendo en el hemisferio occidental de alineamiento con Estados Unidos y con los intereses de Estados Unidos”.

Tras su estancia en Quito, Rubio viajará a Lima, Perú, donde se reunirá con la nueva presidenta peruana Keiko Fujimori.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.