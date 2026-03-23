Arrestan a dueños de crematorio investigado en caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México

Los dueños de una funeraria con crematorio situada en Iguala, la localidad del sur de México de donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, fueron detenidos en el marco de una investigación vinculada a este caso aún sin esclarecerse, dijo el lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Clemente Rodríguez, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, explicó a The Associated Press que una comisión de familiares, entre la que no estaba él, visitó la funeria el viernes y que las autoridades les dijeron que van a analizar restos humanos de una bolsa que estaba en ese lugar.

Rodríguez se mantenía escéptico ante la posibilidad de que estuviera relacionada con el caso. ”¿Será cierto? ¿No será cierto?”, se preguntaba el lunes.

Después de 11 años de búsquedas, que todavía continúan, y de decenas de detenidos, entre ellos un exprocurador general y varios militares, México sigue sin saber el destino de los jóvenes atacados por policías en la localidad de Iguala, Guerrero, porque la investigación estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones para ocultar la verdad, según la fiscalía federal.

Las autoridades consideraron el caso un crímen de estado y creen que los jóvenes fueron asesinados por un cártel local que traficaba heroína y actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales pero solo se han localizado los restos de tres de ellos y todavía no está claro el móvil. Los militares siguen sin aportar documentos militares que las familias consideran clave, pese a que un juez así lo ordenó este mes.

Sheinbaum no aclaró el lunes cuántas personas fueron arrestadas, ni por qué cargos ni lo que se encontró en la funeraria pero dijo que las nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa “llevaron a este lugar que operaba de manera muy irregular".

"Hay una investigación muy profunda” en marcha, agregó.

Según explicó a la AP una de las personas presentes en la visita, que pidió el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones, en el recorrido se mostraron varias bolsas con supuestos restos humanos que habían sido resguardadas en ese lugar. Sin aportar más evidencias, se dijo a los familiares una era de 2014.

La persona agregó que también se informó que las detenciones no estaban vinculadas al delito de desaparición. La fiscalía federal, que es la encargada del caso, no contestó de manera inmediata a una solicitud de comentarios.

La funeraria ahora investigada ha aparecido en varias ocasiones durante las pesquisas. Las más recientes fueron en comentarios de testigos protegidos que decían que algunos estudiantes fueron llevados a ese lugar.

El grupo de expertos internacionales, que durante años investigó el caso de forma independente, no logró recabar evidencias que pudieran afianzar esas declaraciones y se fue del país en 2023 después de denunciar la falta de colaboración de las autoridades, sobre todo de las fuerzas armadas, para hacer su trabajo.