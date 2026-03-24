Salud de expresidente brasileño Jair Bolsonaro mejora; podría cumplir pena en arresto domiciliario

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado a una habitación regular de hospital mientras se recupera de una neumonía, informó el lunes uno de sus médicos.

La noticia de la mejoría del líder derechista se conoció horas después de que el procurador general de Brasil allanara el camino para que se le imponga arresto domiciliario en lugar de ser devuelto a la cárcel.

Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado en 2023.

El doctor Brasil Caiado dijo a periodistas en la capital Brasilia que no hay una fecha establecida para que Bolsonaro reciba el alta. El expresidente fue hospitalizado el 13 de marzo tras sentirse mal en la penitenciaría de Papuda, en Brasilia. Tres días después fue ingresado en cuidados semiintensivos.

El exmandatario, de 71 años, fue trasladado desde la sede local de la policía federal a una celda más grande en enero. Su familia y sus aliados han pedido repetidamente al Supremo Tribunal Federal de Brasil que le permita cumplir su condena —que comenzó a cumplir en noviembre— bajo arresto domiciliario.

El procurador general Paulo Gonet coincidió con la familia de Bolsonaro en una decisión publicada anteriormente y sugirió al juez Alexandre de Moraes enviar al expresidente a su casa con una tobillera de rastreo para que cumpla su condena.

“La evolución clínica del expresidente, tal como la muestra el equipo médico que lo atendió en el último episodio, hace recomendable” el arresto domiciliario, indicó Gonet en su decisión.

De Moraes, quien supervisó el proceso contra Bolsonaro por intento de golpe, aún no se ha pronunciado. A menudo coincide con las sugerencias de Gonet. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.