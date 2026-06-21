LO ÚLTIMO: abren los centros de votación para balotaje presidencial en Colombia

Colombia elige el domingo a su próximo presidente en una reñida segunda vuelta entre el progresista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella, con dos propuestas diferentes sobre cómo abordar el conflicto armado.

Además del reto de la seguridad, al sucesor de Gustavo Petro también le esperan desafíos financieros y sociales.

Aquí los últimos acontecimientos registrados durante la jornada electoral:

Abren centros de votación

A las 8:00 de la mañana abrieron los centros de votación en todo el país.

La decisión está en manos de más de 41 millones de colombianos que están habilitados para votar, aunque no están obligados a hacerlo, en los centros que estarán abiertos entre las 8:00 am (13.00 GMT) y las 16:00 pm (21.00 GMT).

Luego de terminada la votación se iniciará el conteo preliminar de los sufragios, que tiene una función informativa y que en los días posteriores será verificado durante el escrutinio en el que se declarará al ganador de la elección.