Exdirector de inteligencia de Brasil fue arrestado por el ICE, afirma senador brasileño

Alexandre Ramagem, exdirector de una antigua agencia de inteligencia de Brasil, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) y ha solicitado asilo político en Estados Unidos, aseguró un senador brasileño el lunes.

Ramagem, también exlegislador, fue sentenciado en septiembre pasado a 16 años en prisión por su presunta participación en un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. La Policía Federal de Brasil indicó que huyó del país antes de empezar su condena.

El senador Jorge Seif señaló en redes sociales que informó a la embajada de Estados Unidos en Brasilia que Ramagem no debería permanecer bajo custodia de las autoridades debido a que era perseguido en su país de origen. Seif no entró en detalles sobre los motivos por los que el exdirector de la agencia de inteligencia había sido detenido.

Ramagem figuraba el lunes en la base de datos en línea de personas bajo custodia del ICE, aunque no se especificó dónde se encuentra retenido.

“La persecución política contra el presidente Bolsonaro, sus hijos y sus aliados alcanzó ahora a un legislador electo en suelo extranjero”, declaró Seif. “En nuestro documento (a la embajada de Estados Unidos) mostramos todas las razones que justifican y respaldan la concesión de asilo político a Ramagem y su familia”.

Ramagem fue destituido de su escaño en el Congreso en diciembre pasado como resultado de su condena.

La Policía Federal de Brasil informó horas antes el lunes que “un prófugo de la justicia del país fue arrestado” en Orlando, pero no mencionó a Ramagem por su nombre.

El comunicado de la Policía Federal de Brasil también indicó que el prófugo fue condenado recientemente por el máximo tribunal del país por los mismos tres cargos por los que Ramagem fue declarado culpable.

El ICE y el abogado de Ramagem no respondieron de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.