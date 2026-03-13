Perú anuncia reparación del único gasoducto que alimenta la capital y que se rompió hace 13 días

Perú anunció el viernes que se reparó la única tubería que transporta gas natural y líquidos de gas desde la Amazonía a la capital que se rompió a inicios de marzo. El incidente provocó el racionamiento del combustible para miles de vehículos, comercios e industrias, así como el aumento de precios de casi todos los productos.

“Desde las 6:00 de la mañana de hoy (viernes) se ha reiniciado el transporte de gas de forma integral, se inició la distribución progresiva de gas natural para el sector transporte, particulamente para los taxistas y 900 pequeños industriales”, dijo el presidente interino José María Balcázar en una conferencia de prensa.

El mandatario añadió que se está restableciendo de forma gradual el suministro de gas integral en los grifos y que para el sábado estará habilitado “el suministro de distribución de gas natural para todos”.

Transportadora de Gas de Perú (TGP) —consorcio liderado por la estadounidense EIG Global Energy Partners— indicó el 1 de marzo que la fuga de gas y llamarada en el gasoducto ocurrió cuando se realizaba un mantenimiento rutinario. El 2 de marzo el gobierno declaró una emergencia e inició un racionamiento del gas natural.

El ducto de más de 700 kilómetros parte de la Amazonía hasta la costa del Pacífico y genera casi la mitad de la energía eléctrica de Perú. Más de dos millones de hogares reciben gas en conexiones directas a sus casas. Los líquidos del gas natural —tras mezclarlos con petróleo refinado— generan el 70% del gas licuado de petróleo.

Casi 1.000 industrias locales y 42.000 comercios usan gas natural incluidos sectores de alimentos, hotelería, construcción, pesquera, textil, según sus gremios. Los sobrecostos —porque varios han apagado sus equipos o han comprado diesel de mayor precio— se calculan en alrededor de 300 millones de dólares diarios, según la escuela de postgrado Gerens.

Las consultoras y departamentos de análisis económicos de algunos bancos coinciden en que el impacto de la rotura del gasoducto podría aumentar la tasa de inflación en marzo, luego que en febrero fue de 0,69%. La inflación acumulada anual en 2025 culminó con 1,5%, una de las más bajas del mundo.

En los últimos días se observó un alza de precios en alimentos, boletos del transporte y en las garrafas de gas licuado de petróleo que usa el 80% de familias en Perú.

Rina Palomino, madre de un comedor de una zona de clase trabajadora de Lima, dijo a The Associated Press que el costo del balón de gas se disparó tras la crisis generada por la rotura de la tubería. “Estos días lo estamos pasando bien difícil”, afirmó en una pequeña protesta frente al edificio de TGP.

La última semana se observó filas de vehículos en las gasolineras para comprar combustible para sus vehículos. Perú tiene unos 650.000 vehículos que usan gas licuado de petróleo, mientras que más de 350.000 vehículos usan gas natural vehicular, según datos oficiales.