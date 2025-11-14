Presidente de Costa Rica comparece ante comisión en segundo intento de quitarle la inmunidad

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, compareció el viernes ante la comisión legislativa especial que analiza la segunda solicitud en su contra para levantar su inmunidad legal, esta vez a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por presuntas faltas de “beligerancia política”.

En Costa Rica la ley prohíbe al presidente de la República en ejercicio manifestarse sobre temas electorales o favorecer con sus criterios a cualquier agrupación política, incluso al propio oficialismo.

En sus conferencias de prensa, Chaves ha dirigido varios mensajes en los que habló de la necesidad de un cambio político, de la importancia de contar con 40 diputados para realizar reformas profundas en las leyes, y empezó a utilizar al “jaguar” como símbolo para identificar al grupo de personas que lo apoyan.

Estas declaraciones en diversas conferencias fueron recogidas en varias denuncias por ciudadanos e integrantes de partidos políticos, que consideran que los mensajes de Chaves favorecen electoralmente al movimiento político que lo sigue.

Esto motivó una investigación del TSE, el cual solicitó a la Asamblea Legislativa analizar el levantamiento de la inmunidad legal con que cuenta Chaves, por lo que nuevamente se conformó una comisión especial de tres diputados (dos de oposición y uno oficialista) para analizar la solicitud.

La comisión deberá rendir sus informes al plenario legislativo, en los que recomiende o no el levantamiento a la inmunidad del presidente. Si esto último se concreta, el TSE puede seguir el proceso para sancionarlo y entre las sanciones puede estar la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo determinado.

La comparecencia de Chaves se inició con una controversia con la presidenta de la comisión, la diputada Alejandra Larios, pues esta resolvió que Chaves tendría tiempo ilimitado para su exposición, pero su abogado solo tendría 10 minutos para hacer la defensa jurídica.

Ante esto, Chaves reprochó que en la audiencia que tuvo en el mes de septiembre, cuando se analizó la primera solicitud de levantamiento de inmunidad, no se puso este tipo de limitaciones a la participación de su abogado. En esa ocasión el presidente mantuvo vigente su inmunidad legal luego de que no prosperara la votación en la Asamblea Legislativa para llevarlo a juicio por supuesta corrupción.

En su exposición de casi 40 minutos, el mandatario costarricense dedicó el tiempo a asegurar que instituciones como el TSE están tomadas por lo que él llama “la red de cuido” con representantes de la política tradicional y consideró que han ido “más allá” con este nuevo intento de sancionarlo, e inclusive, destituirlo.

“Yo no vengo a defender la inmunidad ante ustedes, vengo a defender la verdad, la obligación del Estado de defender el derecho del soberano a tener un presidente libre”, dijo Chaves.

El presidente insistió en que sus llamados a realizar un cambio, de elegir a 40 diputados “patriotas” en la próxima elección de febrero, no son actos de beligerancia política, pues nunca ha expresado apoyo directo a alguna figura o partido en particular.

“No estoy aquí porque no cometí un delito, ese delito no existe, es como acusar a alguien de echarle leche a su café, no existe la palabra beligerancia en la Constitución, en el Código Penal ni en el Código Electoral”, argumentó.

El abogado del presidente, José Miguel Villalobos, también desacreditó las denuncias recibidas por el TSE, pues aseguró que la ley solo permite a los partidos políticos hacer denuncias sobre beligerancia, por lo que ciudadanos sin esa representación formal no estarían validados para hacer este tipo de acusaciones.

Tras la exposición, tanto Chaves como Villalobos se levantaron abruptamente de la sesión. El presidente afirmó que prefería ir a saludar al grupo de costarricenses que lo esperaban en las afueras de la Asamblea Legislativa, por lo que no hubo etapa de preguntas y respuestas entre el mandatario y los diputados.