Desliza al siguiente artículo

Arranca la COP30 en Brasil y más fotos de la semana en América Latina y el Caribe

The Associated Press
Viernes, 14 de noviembre de 2025 00:27 EST

Un grupo indígena asistió a la ceremonia inaugural de la Cumbre de los Pueblos, celebrada al margen de la conferencia climática COP30, mientras otras personas paseaban a orillas de un río al atardecer en Belém, Brasil.

José Rivera rezó ante una imagen de la Virgen María pintada en un árbol en Armero, Colombia, en la víspera del 40 aniversario de la erupción del volcán Nevado del Ruiz que mató a unas 25.000 personas y arrasó el pueblo.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 7 y el 13 de noviembre de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Rodrigo Abd en Buenos Aires, Argentina.

___

