Presidenta interina de Venezuela pide reformas petroleras para atraer inversión extranjera

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el jueves a los legisladores que aprueben reformas en la industria petrolera que abrirían las puertas a una mayor inversión extranjera, durante su primer discurso sobre el estado de la nación, menos de dos semanas después de que el entonces presidente fuera derrocado por Estados Unidos.

Rodríguez, quien ha estado bajo presión por parte de la administración Trump para alinearse con su visión para la nación rica en petróleo, dijo que las ventas de petróleo venezolano se destinarían a fortalecer los servicios de salud en crisis, el desarrollo económico y otros proyectos de infraestructura.

Delineó una visión distinta para el futuro, alejándose de sus predecesores, quienes durante mucho tiempo han criticado la intervención estadounidense en Venezuela. Rodríguez, la ex vicepresidenta que ahora debe navegar entre las presiones del gobierno de Trump y un gobierno leal al expresidente Nicolás Maduro, afirmó que el país no le debe tener miedo a la diplomacia.

El discurso, que fue transmitido con retraso en Venezuela, se produjo un día después de que Rodríguez dijera que su gobierno continuaría liberando a los prisioneros detenidos bajo el mandato de Maduro.

El jueves, Trump se reunió en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado, cuyo partido político es ampliamente considerado como ganador de las elecciones de 2024. Pero al respaldar a Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta de Maduro desde 2018, Trump ha dejado de lado a Machado.

Rodríguez, quien tuvo una llamada con Trump a principios de esta semana, dijo el miércoles por la noche en la televisión estatal que su gobierno usaría cada dólar ganado de las ventas de petróleo para renovar el sistema de salud pública del país. Los hospitales y otras instalaciones de salud en todo el país han estado en ruinas durante mucho tiempo, y se les pide a los pacientes que proporcionen prácticamente todos los suministros necesarios para su atención, desde jeringas hasta tornillos quirúrgicos.

La presidenta interina debe caminar por la cuerda floja, equilibrando las presiones tanto de Washington como de los principales funcionarios venezolanos que tienen influencia sobre las fuerzas de seguridad y se oponen firmemente a Estados Unidos. Sus recientes discursos públicos reflejan esas tensiones, vacilando entre llamados conciliadores a la cooperación con Washington y diatribas desafiantes que hacen eco de la retórica antiimperialista de su predecesor derrocado.

Las autoridades estadounidenses han criticado durante mucho tiempo a un gobierno que describen como una "dictadura", mientras que el gobierno de Venezuela ha construido un poderoso ethos populista fuertemente opuesto a la intromisión de Estados Unidos en sus asuntos.

Por el futuro previsible, el gobierno de Rodríguez ha sido efectivamente relevado de tener que celebrar elecciones. Esto se debe a que cuando el alto tribunal de Venezuela otorgó a Rodríguez poderes presidenciales de manera interina, citó una disposición de la constitución que permite al vicepresidente asumir el cargo por un período renovable de 90 días.

Trump reclutó a Rodríguez para ayudar a asegurar el control estadounidense sobre las ventas de petróleo de Venezuela a pesar de sancionarla por violaciones de derechos humanos durante su primer mandato. Para asegurarse de que cumpla con sus órdenes, Trump amenazó a Rodríguez a principios de este mes con una "situación probablemente peor que la de Maduro".

Maduro, quien está detenido en una cárcel de Brooklyn, se ha declarado inocente de cargos de tráfico de drogas.

Antes del discurso de Rodríguez el jueves, se permitió la entrada de un grupo de simpatizantes del gobierno al palacio presidencial, donde corearon por Maduro, quien el gobierno insiste sigue siendo el presidente del país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.