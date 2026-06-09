Portavoz militar de Israel en árabe se vuelve viral e inspira miedo y fascinación

Durante más de dos años y medio, cientos de miles de personas en Gaza y Líbano han vivido con el temor de la próxima publicación en redes sociales de Avichay Adraee.

El portavoz militar de Israel en lengua árabe ha sido el rostro animado de sus campañas y la principal fuente de advertencias antes de ataques y grandes ofensivas. Eso lo ha convertido en uno de los israelíes más reconocibles en el mundo árabe —objeto de furia, así como de cierta fascinación.

En videos en redes sociales compartidos con sus 2,5 millones de seguidores en distintas plataformas, el coronel aparece con uniforme de campaña, gesticulando mientras transmite comunicados oficiales y se burla de los enemigos de Israel, a menudo con sátira o referencias a la cultura pop, todo en un árabe fluido.

En las guerras desatadas por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, sus cuentas en redes sociales han difundido advertencias para la evacuación de civiles —a veces con muy poca antelación— de zonas sombreadas en rojo en mapas de Gaza y Líbano. Millones de personas han hecho caso, y cientos de miles han buscado refugio en miserables campamentos de tiendas.

Adraee, que se jubila este año, se enorgullece de su trabajo. Al pedírsele que respondiera al hecho de que muchos lo asocian con la muerte y el desplazamiento, manifestó que ha ayudado a los árabes a comprender mejor las operaciones militares de Israel.

“Gracias a estas órdenes de evacuación, hemos salvado millones de vidas”, declaró a The Associated Press. “No hay otro ejército en el mundo que actúe así”.

La “cara del mal” para muchos palestinos y libaneses

La ofensiva de Israel en Gaza mató a decenas de miles de palestinos y desplazó a la mayor parte de la población de unos 2 millones, a menudo en múltiples ocasiones, antes de que entrara en vigor un frágil alto al fuego en octubre. Su guerra más reciente con Hezbollah en Líbano ha matado a unas 3.500 personas y desplazado a más de 1,2 millones.

Ambas campañas han suscitado acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que Israel ha negado tajantemente, a menudo por medio de portavoces como Adraee.

Las sombrías advertencias también lo han convertido en una especie de celebridad. En Líbano, un repartidor parecido a él publica videos satíricos y bromas a residentes desprevenidos, lo que muestra el miedo que inspira Adraee.

“Avichay Adraee es la cara del mal, para mí y para la gente de Gaza”, afirmó Ayman Ahmad, residente de Jan Yunis, en el sur de Gaza, que ha sido desplazado dos veces durante la guerra. Pocas personas en Gaza habían oído hablar de Adraee antes de la guerra, comentó, pero ahora todos vigilan de cerca sus cuentas en redes sociales.

“En cuanto vemos una nueva publicación suya, sabemos que está a punto de ocurrir un desastre”, expresó.

Una familia con profundas raíces en la región

Adraee, de 43 años, creció en la ciudad judía-árabe de Haifa, en el norte de Israel.

La familia de su padre forma parte de la comunidad judía que vivió en la zona durante generaciones antes de la creación de Israel en 1948. La familia de su madre llegó a Israel desde Irak, entre cientos de miles de judíos de comunidades centenarias de todo Oriente Medio que emigraron a Israel para escapar de la violencia y la persecución.

Adraee contó que de niño le encantaba ver telenovelas egipcias en la televisión israelí y que estudiar árabe fue “amor a primera vista”. Aprendió algo de árabe en casa antes de estudiar el idioma en la escuela y durante un periodo en la inteligencia militar.

“Mi capacidad para hablar y asimilar el árabe viene de mis raíces”, explicó. “Mi abuela y mi padre estaban muy orgullosos cuando me vieron en la televisión hablando en árabe”.

De rostro televisivo a influencer en redes sociales

Adraee se convirtió en el primer portavoz del ejército en lengua árabe en 2005, al conceder entrevistas a medios de televisión, incluidas apariciones regulares en Al Jazeera.

Indicó que 2011 marcó un punto de inflexión con el auge de las redes sociales, que se utilizaron con gran eficacia durante los levantamientos de la Primavera Árabe de ese año.

“La gente me conoce, hemos pasado por tantas guerras”, señaló. “Pero la revolución de las redes sociales en 2011 nos permitió apoyarnos en la figura de Avichay”.

Adraee quiere que sus videos se vuelvan virales, aprovechando el carácter informal de las redes sociales para transmitir su mensaje.

La afirmación del ejército de haber encontrado infraestructura de Hamás bajo un hotel de lujo en Gaza tuvo poco impacto, pero Adraee dijo que su video satírico de un líder de Hamás dejando una reseña en Trip Advisor sobre los túneles se compartió ampliamente. Ha enviado mensajes de cumpleaños a cantantes y felicitaciones festivas a influencers árabes, e incluso ha intercambiado mensajes públicos con periodistas libaneses que trabajan para medios vinculados a Hezbollah.

“Queremos que la gente esté expuesta a los mensajes realmente importantes y serios, a la información de la que tratamos de convencerlos, pero si quieres que te recuerden, tienes que ser más creativo”, sostuvo. Las redes sociales, añadió, le permiten “hablar directamente con la gente, por encima de las cabezas del gobierno”.

Una carrera por captar la atención

Fawaz Gerges, profesor de estudios de Oriente Medio en la London School of Economics, nacido en Líbano, explicó que las publicaciones de Adraee son “temidas y generan pavor porque realmente tienen implicaciones de vida o muerte para cientos de miles de personas”.

Aun así, “hay algunas personas que básicamente se sienten fascinadas por su personalidad porque ahora es casi un influencer oficial de Israel”, comentó.

El ejército de Israel tiene portavoces en varios idiomas, pero Adraee es el único tan famoso que se le conoce solo por su nombre de pila.

Gerges dijo que forma parte de una tendencia más amplia en la que los portavoces oficiales intentan que sus mensajes se vuelvan virales.

El portavoz de Hamás, Abu Obeida, era ampliamente conocido por emitir declaraciones encendidas, a veces intercaladas con imágenes de ataques o de rehenes israelíes, antes de morir en un ataque aéreo israelí. Hamás y Hezbollah han difundido videos que muestran sus ataques, editados con música y gráficos.

Partidarios del gobierno de Irán han difundido videos musicales generados por IA con personajes de Lego que se burlan del presidente estadounidense Donald Trump. La Casa Blanca ha publicado sus propios videos celebrando ataques contra Irán, con imágenes de videojuegos y escenas de películas.

Acusaciones de incitación tras la muerte de periodistas

No es inusual que los portavoces militares mantengan relaciones adversariales, aunque profesionales, con los reporteros. Pero Adraee ha sido acusado de justificar la muerte de algunos periodistas.

El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que existe un “patrón repetido” en el que Adraee “etiqueta públicamente a periodistas palestinos y libaneses como militantes o terroristas —a menudo sin presentar pruebas verificables— antes o después de que mueran en ataques israelíes”.

Después de que un ataque en marzo matara a tres periodistas en Líbano, la cuenta de Adraee publicó una foto de uno de ellos, Ali Shoeib, con uniforme de campaña. Más tarde se determinó que la imagen había sido generada por computadora.

Adraee admite que fue un error no etiquetar la foto como “ilustrativa”, pero insiste en que Shoeib era un operativo conocido de Hezbollah que espiaba posiciones israelíes mientras trabajaba como reportero para un medio vinculado a ese grupo patrocinado por Irán. Adraee no presentó pruebas de que Shoeib estuviera involucrado en combates. Israel afirma que no ataca a periodistas.

Al menos 207 periodistas han muerto en Gaza y 16 en Líbano desde 2023, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Alguien a quien puedes escribir por Instagram

Tras 20 años en el cargo, Adraee se jubila y será reemplazado por la teniente coronel Ella Waweya, la mujer musulmana de mayor rango en el ejército.

Adraee recibió el mes pasado uno de los mensajes más extraños de su larga carrera.

Una adolescente en un suburbio de Beirut se puso en contacto por Instagram y le dijo a Adraee que su escuela estaba ocultando armas. Israel bombardea con regularidad edificios que, según dice, son utilizados por militantes, así que el mensaje provocó pánico, enérgicas negativas por parte de los responsables escolares y una búsqueda por parte del ejército libanés, que no encontró nada.

Más tarde se reveló que la chica estaba gastando una broma con una amiga y probablemente quería evitar ir a clase.

Adraee consideró toda la situación como una victoria.

“El hecho de que el portavoz del (ejército israelí) sea alguien a quien puedes escribirle por Instagram, eso lo dice todo”, afirmó.

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El corresponsal Toqa Ezzidin en El Cairo contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.